I ragazzi del “Geymonat” di Tradate a “scuola” di protezione civile

Si è conclusa nei giorni scorsi l’esperienza “zaino in spalla” che ha coinvolto gli studenti dell’istituto “Geymonat” di Tradate, impegnati nell’alternanza scuola-lavoro insieme alla associazione di protezione civile Nucleo Mobile di Pronto Intervento ODV.

Il progetto, che ha previsto una serie di campi scuola formativi, è iniziato nel novembre scorso grazie a una convenzione che il “Geymonat” ha avviato da dieci anni con l’associazione, con lo scopo di far acquisire ai ragazzi una serie di competenze trasversali al di fuori dell’ambito strettamente didattico. Senza dimenticare l’importanza che un’attività come quella di protezione civile ha all’interno di un contesto sociale e di cittadinanza attiva.

Gli studenti sono stati suddivisi in piccoli gruppi e hanno potuto mettersi alla prova con attività di orientamento in alta montagna, con la costruzione di campi base autosufficienti per soccorritori, prove di antincendio boschivo e primo soccorso, comunicazioni via radio, allestimento di cucine da campo, nozioni di autosoccoro e altro ancora.

I campi si sono svolti in ambienti naturali come il massiccio dello Stelvio o le montagne di Tignale che si affacciano sul Lago di Garda e vi hanno preso parte anche i ragazzi della sezione giovanile del Nucleo Mobile di Pronto Intervento. L’associazione tra l’altro collabora con la rete scolastica regionale dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) per veicolare la cultura (e l’esercizio) del volontariato in protezione civile nelle scuole secondarie di secondo grado.