I ragazzi dell’Istituto Luigi Einaudi a “scuola d’impresa” nelle aziende associate a Confapi Varese

L’associazione di categoria Confapi Varese ha dato il via al progetto “Scuola d’Impresa”, un percorso di alternanza scuola-lavoro, a cui partecipano gli studenti dell’I.P.S.S.C.T.S, acronimo che sta per Istituto professionale di stato per i servizi commerciali, turistici e sociali, Luigi Einaudi. (nella foto Marco Tenaglia presidente di Confapi Varese)

Dopo una giornata di accoglienza negli uffici di Confapi Varese, durante la quale è stato illustrato nel dettaglio il progetto, sono state presentate le aziende partecipanti e si è dato spazio a due momenti di approfondimento sulla sicurezza e sulla comunicazione in azienda.

I ragazzi a partire dal 9 maggio scorso hanno iniziato la loro esperienza diretta sul campo, divisi in piccoli gruppi. Un’occasione importante per abbinare l’istruzione ricevuta in classe con l’esperienza lavorativa pratica che contraddistingue, appunto, il sistema duale chiamato alternanza scuola-lavoro.

Capire come funziona il mondo del lavoro, le relazioni, le dinamiche interne a un’azienda sono aspetti fondamentali per un giovane che vuole inserirsi senza difficoltà nel mercato del lavoro. Un percorso reso possibile dalle aziende associate Confapi tra cui: il Gruppo Informatico Siges, TBM srl, Cherries Comunicazione srl, Magica Servizi srl, Fratelli Martini srl e Api Servizi alle Imprese.

Nella giornata di venerdì 19 maggio, i ragazzi concluderanno la loro esperienza nuovamente presso la sede di Confapi Varese. Durante la mattinata presenteranno i loro elaborati, dopodiché, nel pomeriggio, la commissione composta da professori e da referenti delle aziende associate valuterà gli elaborati e decreterà il gruppo che avrà svolto il lavoro migliore, premiandolo e concludendo ufficialmente l’alternanza scuola- lavoro.