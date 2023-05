I ricordi e le esperienze degli studenti dell’Einaudi protagonisti a Roma al festival teatrale Oltreconfini

Gli studenti dell’istituto Einaudi di Varese sono partiti “in tournée”. Sono arrivati a Roma per partecipare al Festival internazionale Oltreconfini: il teatro incontra la scuola, organizzato dalla rete internazionale delle scuole Otis, di cui l’Einaudi fa parte.

Galleria fotografica I ricordi diventano racconti: gli studenti dell’Einaudi vanno in scena 4 di 6

Il 25 maggio saliranno sul palco del teatro Arcobaleno per presentare “Again” e “Parole fuori servizio”, che ha avuto il debutto venerdì scorso nell’aula magna del professionale varesino.

Il lavoro teatrale è frutto di un progetto educativo e artistico condotto dalla Cooperativa Totem con lo stesso Einaudi. Un laboratorio che lo scorso anno aveva partecipato al bando “E-STATE E + INSIEME” di Regione Lombardia con capofila il Comune di Varese.

Protagonista un gruppo di adolescenti che ha lavorato sul tema “Io mi racconto”. Racconti dei vissuti degli ultimi anni che riguardavano il lockdown, la pandemia, la guerra e la migrazione. Storie che si sono poi messe a confronto con quelle di altri giovani dando vita a una narrazione attraverso diversi linguaggi espressivi. Due i percorsi paralleli di teatro e di produzione video i costruiti con e dai ragazzi di due classi terze del Corso Servizi Culturali e dello Spettacolo, procedendo per gradi, al loro passo.

Durante prima fase è stata condotta un’esplorazione individuale e in gruppo delle emozioni degli studenti, delle loro riflessioni, aspettative e visioni del futuro. Si è realizzato uno spazio di ascolto di gruppo non-giudicante.

All’esplorazione è poi seguita nella seconda fase l’emersione dei vissuti, che ha permesso di costruire un racconto unitario usando diversi strumenti espressivi.

Una volta scritte le storie dei ragazzi, i professionisti di Totem hanno collaborato con Andrea Gosetti di Intrecci Teatrali e Stefano Soru di Pola34 Studio Video & Sound Design.

Partendo dalle storie che hanno voluto raccontare, i due gruppi classe si sono occupati della sceneggiatura, delle riprese, del montaggio, delle prove dello spettacolo.

Il debutto dello spettacolo teatrale Again e del video documentario Parole fuori servizio è avvenuto nell’aula magna dell’Istituto Einaudi la sera di venerdì 19 maggio, alla presenza delle istituzioni, degli studenti e dei genitori.

Entrambi i testi hanno restituito la voce troppo spesso inascoltata degli studenti, le loro esperienze traumatiche, il ripresentarsi talvolta drammatico di situazioni d’incomunicabilità e solitudine, ma anche le loro speranze e i loro sogni, offrendo molteplici chiavi di lettura del mondo giovanile.

I ragazzi presenteranno il loro lavoro a Roma all’interno di un progetto che coinvolge scuole accomunate dalla volontà di utilizzare diversi linguaggi espressivi quali il teatro, il video e la performance per favorire l’equilibrio emotivo di studenti e insegnanti, rafforzando le relazioni e favorendo un clima sereno di apprendimento.

I laboratori teatrali sono intesi come luoghi di crescita umana, emotiva e sociale, come educazione dei giovani a relazioni etiche, pacifiche, rispettose delle diversità. Per l’Istituto Einaudi la partecipazione a questo importante percorso educativo ed artistico significa anche prevenire la dispersione scolastica fornendo agli studenti uno spazio di espressione di sé e stimoli culturali, educativi e di formazione tecnica.

«È fondamentale, infatti, riattivare la socialità dei ragazzi attraverso le arti e contrastare con attività sane, ludiche e immaginifiche il disagio giovanile delle fasce più colpite dall’isolamento dovuto al lockdown e alla sospensione delle attività che i giovani abitualmente svolgevano – commentano i docenti impegnati nel progetto- Collaborando con enti del terzo settore e con esperti esterni, in linea con la riforma degli istituti professionali del 2017, l’Istituto Einaudi vuole connettere il mondo della scuola al territorio in un’ottica di crescita, partecipazione, inclusione e orientamento».