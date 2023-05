I Senza fissa dimora per Aubam all’Ite Tosi di Busto Arsizio con “Coppia aperta quasi spalancata”

Spettacolo teatrale all’Ite Tosi con i Senza fissa dimora che porteranno in scena “Coppia aperta quasi spalancata”, commedia teatrale di Franca Rame per l’associazione che organizza l’ospitalità dei bambini ucraini in Italia, Aubam. Il gruppo nasce nel mese di luglio 2022, dalla passione di tre persone amanti del teatro amatoriale, che da anni collaborano con altre compagnie amatoriali di Busto Arsizio.

Una serata per ricordare Franca Rame e sostenere Aubam

L’idea è quella di mettere in scena, in occasione del decennale della morte di Franca Rame, uno dei suoi spettacoli più popolari e di successo: “Coppia aperta quasi spalancata, “ (in Germania ha riscosso tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente).

Il gruppo non ha scopo di lucro, lo scopo del gruppo è anche quello di coinvolgere nel mondo teatrale le nuove generazioni del territorio, creando anche l’opportunità di venire a conoscenza di diverse realtà onlus della città, in cerca di volontari.

Il nome deriva dal fatto che, durante la pandemia , nessun teatro era disposto ad accogliere gli attori per le prove, che pertanto venivano svolte a casa di amici e parenti vari che gentilmente mettevano a disposizione la propria dimora. Il nuovo gruppo è felice di debuttare per Aubam il 19 maggio (21,00) grazie alla disponibilità dell’ITE Tosi di Busto Arsizio.

La sinossi

L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le donne tradite e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Le continue infedeltà del marito conducono la povera Antonia alla più totale disperazione tanto da farle meditare più volte il suicidio, sempre prontamente sventato dal coniuge. L’opportunismo e l’ipocrisia con cui il marito porta all’estremo le sue teorie maschiliste per giustificare i reiterati tradimenti costringono Antonia, spinta anche dal figlio, a cedere al volere del coniuge. E qui il dramma si trasforma in comicità ma porta anche alla luce la nostra contemporaneità, la precarietà delle relazioni, la dissoluta facilità con cui i rapporti si autocensurano.

Pur di continuare a stare vicino al marito, Antonia decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Perfino il pensiero di rendere il benservito al marito trovandosi un altro compagno risulta impossibile nonostante il rinnovo del guardaroba e del proprio aspetto tra maratone di jogging, digiuni forzati e piccoli flirt di sguardi con ultraottantenni.

Ma le teorie amorose del marito ben presto rivelano i propri limiti. Quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata. Il finale tragicomico pone fine alle sofferenze della moglie tradita, finalmente libera di vivere l’amore con leggerezza ma alla maniera tradizionale. Una commedia sentimentale in cui il femminismo ha la sua rivincita.

L’associazione Aubam cerca sostenitori

Tutti possono diventare soci dell’Associazione, scegliendo di essere un Socio Sostenitore, versando una quota annuale di 10 €.

Il Socio Sostenitore, con la sua quota contribuisce all’autofinanziamento dell’Associazione; partecipa alle Assemblee; ha diritto al voto nelle assemblee dei Soci e in quelle per le elezioni del Consiglio Direttivo; partecipa e rimane aggiornato sulla vita sociale dell’Associazione.

Per diventare Socio scrivici una mail a info@aubam.org o chiedici il modulo dell’iscrizione .