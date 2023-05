I voti del Varese: Baldaro l’ultimo a gettare la spugna, si rivede Ferrario

VARESE – LUMEZZANE 0-2, I VOTI DEI BIANCOROSSI

PRIORI 6: Se il passivo non è più pesante è anche grazie ad alcune sue parate. Incolpevole sui gol

BALDARO 6: Prestazione positiva per il 2005 che fa la sua parte contro avversari di altissimo livello. Ultimo a gettare la spugna (foto Luca Luini – VareseNews)

ROSSI 6,5: È quello della difesa che mette le pezze maggiori nel momento di sbandamento dopo il 2-0 del Lumezzane

BONI 6: Prestazione solida, chiude con la fascia al braccio

TRUOSOLO 5,5: Dopo tanta panchina e qualche problema fisico deve togliersi un po’ di ruggine di dosso

FOSCHIANI 6: Parte da capitano e gioca una gara ordinata, anche se qualche calcio piazzato poteva essere battuto meglio. Speriamo che il problema al polpaccio non lo condizioni per la gara di Carate

Bigini 5,5: Anche lui ritrova il campo dopo un lungo periodo ed entra nel momento in cui il Varese perde le distanze

ROSSINI 5,5: Schierato da regista non trova subito la posizione in campo, soprattutto in fase difensiva. Meglio ad inizio ripresa, ma poi il Lume ha la meglio in mediana

Jella s.v.: Pochi minuti, giusto per l’esordio tra i grandi

MECCA 6: Tanta corsa e anche qualche giocata positiva ma il Varese davanti non mette in difficoltà gli avversari

SALAMI 5,5: Si vede poco, soprattutto davanti dove dovrebbe essere più pungente

Scarpa s.v.: Qualche minuto nel finale senza incidere

PASTORE 6,5: Anche oggi uno dei migliori tra i biancorossi. Esce per un infortunio alla spalle, ma a Carate sarà fondamentale averlo a disposizione

Bertuzzi s.v.: Pochi secondo nel recupero mentre il Lumezzane sta già festeggiando

SETTIMO 6: Un paio di belle giocate in fascia ma poca sostanza, un p0′ come il Varese in avanti

Ferrario 6: Si rivede campo e questo è già un bel segnale. Si sbatte a gestire qualche pallone ma da quando entra il Varese si vede poco in avanti