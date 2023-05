I voti del Varese: una prestazione collettiva negativa chiude una stagione pessima

PLAYOUT: FOLGORE CARATESE – VARESE 2-0, I VOTI DEI BIANCOROSSI

PRIORI 6: Cade solo nel secondo tempo supplementare, prima viene impegnato con regolarità. Qualche rinvio poteva essere gestito meglio

FOSCHIANI 5: Pensa a difendere o lo fai bene, ma se devi vincere anche dalle fasce serve più spinta

MONTICONE 5,5: Soffre le continue palle lunghe dei brianzoli e alla fine perde anche qualche contrasto non da lui

ROSSI 5,5: Nulla da dire sulla tenuta difensiva, ma nel finale quando si lancia in attacco senza pensare porta confusione e poca sostanza

PARPINEL 5,5: Abbastanza bene in copertura, ma non si ricorda neanche un affondo sulla fascia mancina

Boni 5,5: Entra nel finale e piazza un paio di chiusure ma non basta

MECCA 5: L’estro del centrocampista di inserimento non si vede mai. Dovrebbe essere un fattore e invece si contano sulla dita i palloni toccati là dove conta

Salami 5: Un paio di palloni toccati senza incidere

PICCOLI 4,5: Fatica a chiudere i buchi in mezzo al campo, in gestione del pallone proprio non riesce a dare ordine. È purtroppo l’immagine di questa sconfitta

MALINVERNO 5: Ci mette il carattere e corsa, ma servirebbero palloni per le punte e più personalità

Candido 5: Rientra in campo ma il secondo tempo supplementare è solo di marca brianzola

PASTORE 5,5: Stringe i denti e gioca con la spalla malmessa. Sta in campo finché riesce ma fa quel che può

Ferrario 5: Non cambia volto alla squadra e non l’aiuta a prendere campo. Anche nel finale spreca un paio di occasioni

ROSSINI 5: Sull’impegno non gli si può dire nulla, ma davanti combina davvero poco

SETTIMO 5: Non trova gli spunti dei quali avrebbe bisogno il Varese. Le lacrime più sofferte di oggi

Scarpa 5: Anche oggi non riesce a dare il suo contributo. Ha un buon pallone ma lo calcia altissimo