Il 2 giugno a Tronzano sul Lago Maggiore arriva il “giro delle sette chiese”

Il 2 giugno, le parrocchie di Pino e Tronzano sul Lago Maggiore organizzeranno un evento speciale intitolato “Giro delle sette Chiese” in memoria di Takashi Paolo Nagai, il medico di Nagasaki che sopravvisse alla terribile esplosione atomica del 1945. Questa iniziativa vuole commemorare la sua storia e diffondere un messaggio di pace e speranza.

Il programma della giornata prevede diverse tappe, offrendo ai partecipanti l’opportunità di visitare sette chiese significative della zona. Il ritrovo è previsto alle 8:45 a Zenna presso il parcheggio, e alle 9 inizierà l’introduzione al cammino e la visita alla Chiesa di Zenna. Successivamente, alle 10, si farà tappa alla Chiesa di Pino, seguita alle 10:45 dalla visita alla Chiesa della “Scora”. Alle 11:30, il percorso si sposterà verso la Chiesa di San Rocco a Tronzano, salendo a Bassano lungo la mulattiera della Costa. Alle 12:30, sarà il momento di visitare la Chiesa di San Sebastiano a Bassano, prima di fare una pausa per il pranzo al sacco.

Alle 14:15, il gruppo si dirigerà verso la Chiesetta della Mora per una salita e una visita alla Chiesa. Alle 15:15, il cammino proseguirà verso la Chiesa dell’Assunta, e alle 16 si terrà la visita della Chiesa e la Santa Messa conclusiva. Alle 17, ci sarà un momento di condivisione e festa tutti insieme.

Durante le soste in ogni chiesa, verranno fatti brevi accenni alla vita di Paolo Nagai, seguiti da preghiere e canti. Il cammino sarà lento, permettendo a tutti di partecipare e rimanere insieme. Per coloro che avessero difficoltà, è possibile raggiungere tutte le chiese (ad eccezione della Mora) in auto. Le famiglie con bambini possono unirsi al gruppo anche solo per qualche tratto.

Il cammino si svolgerà indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, quindi si consiglia di indossare scarpe adatte e portare un keeway (un impermeabile leggero). Presso le Chiese di Pino, Tronzano e Bassano saranno disponibili servizi igienici.

Per segnalare la propria partecipazione, è possibile contattare il numero +393284445144 su whatsapp.

Un’ospite speciale che parteciperà al cammino sarà la dott.ssa Paola Marenco, curatrice della mostra “Annuncio di pace da Nagasaki“. La sua presenza arricchirà ulteriormente l’evento, offrendo uno sguardo privilegiato sulla storia e il messaggio di pace che Paolo Nagai ha rappresentato.

Dopo la messa, alcune macchine accompagneranno gli autisti al parcheggio di Zenna, completando così questa giornata di riflessione, spiritualità e condivisione.