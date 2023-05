Il Bosto domina l’undicesima edizione dell’Italia League, il campionato nato nel 2011 in provincia di Varese grazie all’iniziativa di Sebastiano Danielli e portato avanti e fatto crescere da Emanuele Pinardi, Matteo Benetollo ed Erald Marra, dal 2013 alla guida dell’organizzazione.

L’edizione 2023 ha visto nuovi arrivi di rango, primo fra tutti proprio il Bosto, emanazione nel calcio a 7 della storica squadra di Capolago, subito in grado di vincere campionato (senza sconfitte, con solo due pareggi strappati da Bidone e Real Birretta) e Champions League, una delle tre Coppe ideate sulla falsa riga delle competizioni internazionali, con le squadre divise a seconda del piazzamento in classifica a metà torneo.

Dietro il Bosto un’ottima Aston Birra, che conferma le buone cose fatte vedere in campo nell’edizione 2001/2022, mentre al terzo posto un’altra novità, i ragazzi del Pizza In, che hanno superato i vincitori della scorsa edizione, il Real Birretta. Quinto posto parimerito per Tondino 2.0, un altro ritorno di livello, e Bidone, davanti a Carnago e Bernaschina.

Le premiazioni di mercoledì 17 maggio a Morazzone, uno dei tre campi sui quali si disputa il torneo insieme a San Carlo e Capolago, ha visto consegnare i riconoscimenti ai singoli: citazione d’obbligo per il miglior giocatore del campionato, un volto noto per il calcio del Varesotto, quel Michele Carabelli che col Bosto ha segnato un’epoca e che anche a 7 ha dimostrato di saperci fare eccome, affiancato dal miglior centrocampista del torneo, Andrea Borrelli, anche lui storico giocatore gialloblu. Re dei bomber un implacabile Alessandro Torniero della Homerecords, capace di gonfiare la rete più di 60 volte nel corso del campionato.

Le prime quattro classificate ora si giocheranno il titolo nazionale a Misano, contro le rivali che arrivano da diverse parti d’Italia.