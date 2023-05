Il Bu Do Kan si prepara per i Campionati Assoluti a Busto Arsizio

Centrato l’obiettivo per la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti di karate da parte della squadra del Bu Do Kan: un bel gruppo di agonisti ha ottenuto l’accesso agli Italiani salendo sul podio in diverse specialità.

Il 6 e il 7 maggio, a Chiari (BS), oltre 300 atleti dai 15 ai 35 anni delle società FIKTA della Lombardia si sono sfidati in gare di kata e kumite individuale e a squadre: i primi quattro classificati di ogni categoria e specialità hanno ottenuto l’accesso ai Campionati Italiani Assoluti di karate tradizionale indetti dalla F.I.K.T.A.

Gli atleti del Bu Do Kan, guidati dal Maestro Gazich e da Andrea Grasselli che ne hanno curato la preparazione tecnica, hanno raccolto la sfida presentandosi con una compagine di quattordici elementi – dai cadetti ai seniores – e tre squadre: ben sette gli esordienti, per la prima volta nell’arena di un Campionato Federale.

Con ottimi i risultati, ecco i qualificati per gli Assoluti:

– Medaglia d’oro nel kumite individuale juniores + 55 kg. per Petra Grasselli, che ha centrato il podio anche nel kata con il quarto posto;

– Medaglia d’argento nel kumite individuale cat. Speranze – 55 kg. Per Sofia Bonacorsi; – Medaglia d’argento nel kumite individuale cat. Juniores + 70 kg. per Rocco Tandurella; – Medaglia di bronzo nel kumite individuale cat. Seniores – 60 kg. Per Silvia Bonacorsi; – Medaglia d’argento per la squadra di kumite femminile, capitanata dal Silvia Bonacorsi, con Sofia Bonacorsi e Petra Grasselli;

– Medaglia di bronzo per la squadra di kata femminile, con Silvia Bonacorsi, Sofia Bonacorsi e Aurora Scotti.

Meritano una menzione anche gli esordienti, che hanno affrontato con grande coraggio e determinazione la sfida di scendere in un’arena così competitiva e di alto livello:

– Morgana Lupi, Elena Lorenzi, Luca Genoni, Andrea Povolo, Luca Fiorini, Emanuele Galluccio, John Acaro. Tutti davvero molto bravi: questa esperienza sarà senz’altro utile per proseguire sulla strada dell’agonismo con una nuova consapevolezza.

Ora si presenta la sfida più grande per questi ragazzi: partecipare ai Campionati Assoluti di karate tradizionale che si terranno “in casa”, a Busto Arsizio, al e-work Arena in Viale Gabardi. Grande emozione ma anche tanta “adrenalina”: é massimo l’impegno per ben figurare nell’arena sostenuti dal tifo di tutti i compagni, gli amici, gli atleti dai più piccoli agli “over”.

Massimo l’impegno del Bu Do Kan, guidato dal Maestro Gazich, responsabile per la F.I.K.T.A. Dell’organizzazione del Campionato, dal suo staff tecnico e dai collaboratori, per dare all’evento il rilievo che merita.

«E’ una doppia sfida – ha detto Gazich -: preparare gli atleti sotto il profilo tecnico e organizzare l’evento in ogni dettaglio in una struttura prestigiosa e imponente come l’e-work Arena. L’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio – Il Sindaco Emanuele Antonelli e l’Assessore allo Sport Maurizio Artusa – ha Patrocinato e sostenuto l’evento, inserito nelle iniziative di “Busto Città Europea dello Sport. Invitiamo sin da ora la cittadinanza a partecipare: tutti i ragazzi delle scuole di Busto Arsizio riceveranno un Coupon per l’ingresso gratuito all’evento. Per loro é previsto anche un concorso a premi. E’ l’occasione per tutti gli appassionati per vedere in azione dal vivo atleti di calibro nazionale e internazionale e dimostrazione dei tecnici della scuola di karate tradizionale del M° Hiroshi Shirai».