Il candidato sindaco di Con Senso Civico Fabiano Lorenzin: “Ascolto e dialogo con i cittadini per una Venegono viva e vivibile”

Avvocato civilista, 52 anni, venegonese da sempre, Walter Fabiano Lorenzin è il candidato sindaco di Con Senso Civico, una lista civica che mette insieme diverse esperienze e persone impegnate attivamente in paese. Alle spalle, così come altri candidati della lista, Lorenzin ha cinque anni sui banchi dell’opposizione, alla guida del gruppo “Per Venegono Intesa civica”: «Un’esperienza importante per conoscere la macchina amministrativa e le tante questioni aperte a Venegono Superiore, ma anche per capire quanta importanza abbiamo dialogo, ascolto e confronto, cose che come gruppo di minoranza non siamo riusciti ad ottenere dall’amministrazione uscente».

Alle elezioni amministrative Lorenzin guida un gruppo nuovo: «La lista “Con Senso Civico” nasce dall’unione delle tre realtà di “Intesa Civica”, “Bene in Comune” e “Venegono Sociale”, presenti da tempo nella comunità venegonese. E’ un’espressione civica vera, una pluralità di voci e prospettive che sono ricchezza. In quasi un anno di lavoro, con confronto aperto su diversi tavoli (Sicurezza/Pianbosco; Scuola/Sociale; Urbanistica; Cultura/Sport), è stato creato un gruppo capace di attrarre anche persone provenienti da altre associazioni del territorio o, semplicemente, desiderose di mettersi in gioco per il bene del proprio paese. Le persone che hanno partecipato ai nostri incontri hanno molto apprezzato la sincerità e la trasparenza della nostra proposta».

Il programma elettorale della lista si articola in cinque parole chiave: «Queste parole sono sicurezza, servizi al cittadino, inclusione, cultura e vivibilità. Partendo dalla sicurezza, tema molto sentito in questo periodo dai venegonesi, noi crediamo che la questione non debba essere affrontata solo con le forze dell’ordine, ma bensì migliorando i servizi e l’offerta culturale, riappropriandoci del paese, dei suoi giovani e migliorandone la vivibilità, facendo attenzione alle fragilità e fornendo risposte per un reale sviluppo della comunità. Pensiamo a Pianbosco, una situazione difficile che noi pensiamo si debba affrontare innanzitutto con chi ci abita, e dunque daremo vita ad una commissione su Pianbosco. Vanno riportate le persone a vivere quella zona, proponendo anche lì attività sportive ed eventi per presenziare il territorio ma non con i Carabinieri, bensì con i cittadini. Abbiamo ipotizzato anche delle limitazioni di accesso, in modo che non sia un luogo di transito facile ma lo vogliamo decidere insieme a chi ci abita».

La lista punta su una Venegono più sicura anche sotto il profilo della mobilità: «La nostra idea per il paese da qui ai prossimi cinque anni è quella di una Venegono “in 15 minuti”, una proposta nata per le città ma che può essere calata su Venegono, con un progetto per arrivare non solo alla sicurezza di ciclabili e marciapiedi, ma che con un arredo urbano tattico porti al rallentamento dei mezzi a motore e a dare spazi sicuri a pedoni e ciclisti. la serata che abbiamo fatto sulla mobilità alternativa è stata molto partecipata e c’è un’evidente domanda di cambiamento in questo senso. Lo stesso successo ha avuto l’incontro con i giovani con i quali si è aperto un dialogo interessante: chiedono spazi e possibilità e nel nostro programma ci sono».

Con quattro liste il confronto elettorale a Venegono si giocherà su piccoli margini, soprattutto se resteranno stabili i dati sulla partecipazione al voto. L’appello finale di Lorenzin si concentra proprio su questo: «Con Senso Civico intende ripartire dai 6 voti che sono mancati a Intesa Civica all’ultima tornata elettorale per ricostruire completamente il tessuto sociale e quei legami di comunità l’amministrazione Crespi ha distrutto, non dimentichiamo inoltre che l’odierno candidato sindaco leghista è stato assessore ai servizi sociali per ben 14 anni; il fine della nostra squadra è quello di porre rimedio al degrado in cui il paese è sprofondato e, che ha portato alla situazione di insicurezza sotto agli occhi di tutti (spaccio nel parco pineta, borseggi in pieno giorno e assalti ai negozianti sono ormai cronaca di tutti i giorni). L’importante è che tutti vadano a votare e che si eviti la dispersione del voto. Invito tutti a ragionare in termini di voto utile per cambiare la situazione del nostro paese».

