Il comitato organizzatore della coppa del mondo di canottaggio chiama a raccolta i volontari alla Schiranna

A poco più di un mese dall’inizio della World Rowing Cup II, che andrà in scena alla Schiranna tra il 16 e il 18 giugno prossimo, il Comitato Organizzatore chiama a raccolta giovani e adulti, a partire dai quattordici anni compiuti in avanti, per rinforzare le file dei volontari.

Il corpo volontari rappresenta da sempre una risorsa fondamentale per la riuscita dei grandi eventi che si sono tenuti sulle rive del Lago di Varese e ai ragazzi sarà data la possibilità di far parte attivamente di un evento sportivo internazionale, interagendo in maniera diretta sia con il Comitato Organizzatore sia con atleti provenienti da tutto il mondo.

Nella suggestiva location del lungolago varesino, tutti coloro che risponderanno alla chiamata, contribuiranno in maniera determinante al perfetto funzionamento della complessa macchina organizzativa. Inoltre, grazie ad un protocollo d’intesa tra il Comitato e l’Ufficio Scolastico Territoriale, tutti gli studenti possono fare richiesta e far valere la loro attività di volontariato come PCTO.

Saranno oltre 300 i volontari impiegati nell’evento, un gruppo senza limite massimo di età: il loro impegno, la loro competenza e la loro energia aiuteranno a sviluppare tutte le attività in vista e durante lo svolgimento della Coppa del Mondo.

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI