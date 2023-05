Il comune di Cocquio Trevisago lancia l’allarme: “Attenti ai falsi addetti dell’acqua”

La truffa è dietro l’angolo. Lo sanno bene gli agenti della polizia locale di Cocquio Trevisago, che assieme all’amministrazione comunale lanciano l’allarme per le possibili conseguenze anche solo di tentativi di raggiro, soprattutto nei riguardi dei residenti più anziani.

Le truffe infatti lasciano il segno anche quando non vengono portate a termine, anche solo al pensiero che qualcuno abbia potuto tentare di intromettersi in casa. Figuriamoci poi l’effetto in soggetti deboli quando la truffa va a segno.

Da qui l’appello: «Fate attenzione a falsi operatori che si presentano nelle case come addetti di Alfa con l’intento di mettere in atto furti e truffe. Non fate entrare nessuno nelle abitazioni e avvisate le forze dell’ordine».