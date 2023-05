Il concerto di primavera alla chiesa del Carmine di Luino per festeggiare i lavoratori del Monsignor Comi

La musica come atto d’amore autentico, offerto alla comunità territoriale, agli ospiti della Fondazione Mons. Comi, in una cornice speciale: il Santuario del Carmine a Luino. Una serata in cui il Coro Città di Luino, il Coro Liberevoci di Germignaga ed il Coro Liberanimae di Paderno Dugnano si esibiranno in favore della nostra RSA.

La serata è organizzata nel solco della volontà della Fondazione di “aprirsi” all’esterno, presentando i progetti di sviluppo in cantiere. L’occasione non sarà però solo dedicata alla buona musica e ai progetti del Comi, ma vedrà anche un momento ufficiale di ringraziamento al personale dipendente che nel 2023 compirà 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 di servizio continuativo al fianco degli ospiti della Fondazione.

Un contesto per condividere il loro impegno e consegnare un simbolico segno di gratitudine. Il concerto si terrà sabato 6 maggio, alle ore 20.30 al Santuario del Carmine, con ingresso libero. L’obiettivo è quello di donare alla Comunità vicina alla Fondazione Mons. Comi due ore di ascolto e di emozioni, con il tentativo di risvegliare ricordi sopiti, avvicinandosi al mondo della musica.

«La Fondazione Mons. Comi ringrazia i coristi ed i Direttori dei tre Cori coinvolti: Andrea Gottardello per il Coro Città di Luino, Elisa Fontebuoni per il Coro Liberavoci ed Isabella Basile per il Coro Liberanimae. Un gesto di amicizia ed affetto nei confronti della nostra realtà ed in particolare verso la Comunità di persone che la compongono: ospiti, famigliari, volontari e personale dipendente».