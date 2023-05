Il consigliere comunale derubato della bici in stazione a Gallarate

Registra un video contro l’eliminazione dei parcheggi per le bici, ma nel frattempo un ladro ruba la sua, di bici. È la disavventura capitata al consigliere comunale Giovanni Pignataro, del Pd di Gallarate, che nella mattina di martedì si è presentato in stazione per registrare un video di denuncia sulla rimozione delle rastrelliere coperte per biciclette.

Pignataro lo racconta con una certa dose d’ironia: «Stavo giusto spiegando nel video che quel punto era più sicuro perché sotto l’occhio di una telecamera di videosorveglianza. Ammetto che non l’avevo legata, ero a due passi, ho anche avuto fiducia nella sicurezza del punto. Ma, forse, questa piazza così sicura non è».

Terminato il video da registrare, accortosi del furto, Pignataro si è poi allontanato ed è andato alla Polizia Locale per chiedere di visionare le telecamere (pochi elementi da quella in stazione, pare, a causa di un guasto). E qui la sorpresa: mentre tornava verso il suo studio da avvocato, tra via Bottini e via don Minzoni Pignataro ha avvistato il ladro. «Purtroppo ho ceduto all’istinto e ho urlato di lasciare la bici mentre ero ancora a 30 metri di distanza. Quello ha pigiato sui pedali e se n’è andato».

Non resta ora che confidare nella qualità delle riprese delle telecamere tra via Bottini e via don Minzoni, una zona all’ingresso del centro storico e vicino a scuole e oratorio.