Il consigliere regionale Licata contro la proroga a Trenord: “Il rinnovo del contratto non può essere un blitz”

Il consigliere regionale del gruppo “Azione Italia Viva” Giuseppe Licata ha sollevato una serie di questioni riguardanti il rinnovo imminente del contratto della Regione Lombardia con Trenord, l’operatore del servizio ferroviario regionale. Licata ha espresso la sua indignazione per la decisione dell’assessore ai Trasporti della Regione Lombardia, Franco Lucente, di proseguire con Trenord per un altro decennio, fino al 2033, “senza un adeguato percorso di confronto in Consiglio regionale”.

Il contratto con Trenord scade il prossimo 31 luglio, e “la decisione del rinnovo è stata presentata quasi a sorpresa durante l’ultima riunione della Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità”. Licata ha criticato l’assenza di un dibattito politico adeguato su un tema di tale importanza, affermando che la decisione è stata presa senza considerare le esigenze e le prospettive dei cittadini lombardi per i prossimi dieci anni.

“L’assessore quasi a sorpresa ha presentato un rinnovo del contratto con Trenord per altri dieci anni. Io sono scandalizzato, l’ho definito un blitz rispetto ad un tema talmente importante e sentito dalla popolazione,” ha dichiarato Licata. “Un tema che ha necessità di portare una svolta al trasporto pubblico ferroviario. Invece di un percorso di confronto in Consiglio regionale, loro hanno condiviso quello che è l’ultimissimo miglio di confronto.”

Licata ha inoltre sottolineato che la decisione sarebbe stata presa senza un’adeguata valutazione delle politiche di trasporto in Lombardia. “A monte vanno fatte delle valutazioni politiche su quello che si intende fare in politiche di trasporto in Lombardia,” ha detto. “Noi dobbiamo partire al contrario, partire dalle esigenze dei cittadini, dalle proiezioni delle esigenze che ci saranno nei prossimi dieci anni.”

Licata ha espresso la sua delusione per il fatto che la decisione è stata presa senza un’adeguata consultazione e ha proposto un’alternativa. “La proposta che porteremo, visto che il contratto scade a luglio, è quella di fare una piccola proroga per permettere un percorso di analisi utile, lungo, condiviso e approfondito su tutti questi temi,” ha concluso.