Il coro del liceo Cairoli di Varese festeggia i 20 anni con un concerto nella chiesa della Brunella

Sabato 27 maggio con inizio alle ore 21 il coro del liceo Cairoli di Varese festeggia i suoi primi 20 anni di vita. Un concerto del ventennale per ricordare un’esperienza ricca di soddisfazioni ma anche di impegno.

Parteciperanno i coristi del liceo dello scientifico Ferraris, sempre di Varese, e del liceo liceo classico Legnani di Saronno. A unire i diversi cori protagonisti della serata il direttore, il maestro Alessandro Cadario che 20’anni fa volle portare la musica all’interno delle scuole italiane: «Una delle criticità del sistema scolastico italiano, da sempre, è la totale mancanza della musica nella formazione generale degli studenti delle scuole medie superiori – sottolinea Alessandro Cadario – L’Italia è una tra le nazioni con le migliori accademie musicali, un capillare sistema di conservatori e licei musicali per lo studio professionale della musica. Quello che manca, purtroppo, riguarda il restante 99% degli italiani che fatica a essere in gran numero pubblico motivato e competente, perchè, se non per passione o iniziativa personale, resta musicalmente analfabeta. In questo vuoto didattico il progetto Coralmente dell’Associazione Corale Hebel APS ha avviato in Lombardia già dal 2003 laboratori musicali tenuti dai migliori professionisti del settore in sei scuole superiori coinvolgendo oltre 3000 ragazzi e dando vita a due cori giovanili di eccellenza. Tutto è iniziato 20 anni fa proprio al liceo “Cairoli” di Varese quando, giovanissimo ex cairolino, lanciai questa attività nelle scuole del territorio».

Nei suoi 20 anni di vita, il coro del liceo Cairoli ha ottenuto numerose soddisfazioni oltre a prestigiosi premi come i tre riconoscimenti alla Rassegna Nazionale “Dante Cianciaruso” di Salerno ed. 2008, il 1° premio al Concorso Internazionale “Solevoci”. Fiore all’occhiello è stata la partecipazione nel 2012 ad un concerto al Teatro Arcimboldi di Milano diretto da Ennio Morricone con la presenza di Dario Fò e delle sue scenografie appositamente dipinte per l’evento.

(Il maestro Cadario)

A presentare l’evento anche il dirigente titolare, attualmente in aspettativa per un incarico all’Ufficio scolastico regionale, Salvatore Consolo che considera l’esperienza del coro tra i migliori e più longevi progetti del liceo: « Dieci anni fa festeggiavamo il decennale e oggi valorizziamo nuovamente un’esperienza che unisce anche altre scuole perchè la musica avvicina. Così sabato sera ci saranno anche i cori del Ferraris e del Legnani di Saronno».

Sottolinea il valore educativo del coro la dirigente reggente Nicoletta Pizzato: « È un’esperienza che insegna il lavoro di gruppo. Nulla come il coro mette in luce l’importanza della collaborazione e dell’armonizzazione delle singole voci coriste. Se oggi siamo qui a festeggiare il ventennale significa che è un progetto di grande valore che continuerà anche in futuro».

L’appuntamento per un grande concerto festoso con cori ospiti e la partecipazione straordinaria del coro degli ex-studenti è per il prossimo 27 maggio alle ore 21.00 presso la Chiesa della S. Antonio da Padova della Brunella a Varese. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.