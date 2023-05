Il coro femminile Enjoy vince il primo premio al concorso nazionale Franchino Gaffurio

Il Coro femminile Enjoy di Cesano Maderno, preparato e diretto dal M° Raffaele Cifani, vince il Primo Premio assoluto in Fascia Oro al 41° Concorso nazionale corale “Franchino Gaffurio” di Quartiano con la votazione di 88,50/100; aggiudicandosi anche il premio per il brano con votazione media più alta del concorso e il premio per il brano con votazione media più alta eseguito da un coro femminile.

Svoltosi il 14 maggio scorso, è riconosciuto come uno dei concorsi corali di musica polifonica sacra a cappella più importanti e impegnativi d’Italia, con un albo d’oro che annovera i migliori cori italiani attivi negli ultimi 40 anni e con la direzione artistica del M° Giovanni Acciai, che insieme al M° Luigi Marzola e alla M° Marinella Pennicchi, ha composto la giuria.

Grande la soddisfazione delle coriste e del direttore Cifani che, raccontando questa esperienza che si aggiunge ai molti altri premi conseguiti, spiega: «Credo che la straordinarietà di questo risultato sia da ricercare innanzitutto nel fatto che il coro Enjoy è una formazione che nasce e si alimenta da diverse realtà corali scolastiche liceali del territorio, accogliendo quindi al suo interno ragazze anche giovanissime, fin dall’età adolescenziale. A questa vocazione giovanile si unisce poi il carattere spiccatamente amatoriale del progetto, che al suo interno vede solo coriste senza alcun tipo di formazione musicale professionale, che maturano le proprie capacità vocali e interpretative soltanto attraverso il lavoro che si costruisce insieme prova dopo prova. Infine, ritengo non sia comune trovare cori che, cimentandosi in generi molto diversi sia per repertorio che per tecnica vocale, riescano a conciliare con disinvoltura queste due vocazioni contrapposte».

Il coro Enjoy, infatti, costituitosi in associazione APS nel 2017, oltre a dedicarsi alla polifonia sacra e profana soprattutto rinascimentale e contemporanea, è attivamente impegnato nel genere Vocal Pop a cappella, eseguendo celebri hit arrangiate dallo stesso Cifani. Un genere molto accattivante e originale ma ancora relativamente poco frequentato in Italia, che rende ancora più interessante, curiosa e originale la proposta musicale di questo coro, del quale potete conoscere tutti i dettagli e soprattutto i futuri concerti da andare ad ascoltare, seguendo i loro social.

Sito internet: www.coroenjoy.it

Pagina Facebook: enjoythechoir

Pagina Instagram: enjoythechoir