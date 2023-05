Il cortile della scuola materna si rifà il trucco grazie alle generosità di Gemonio

Il contributo più grosso è arrivato dal Centro Anziani, un altro aiuto corposo è stato offerto dai genitori dei bambini. E poi gli Alpini, la Caritas parrocchiale, i volontari e altri ancora non si sono tirati indietro quando si è trattato di dare una mano, aggiungere, rifinire. E così da venerdì 5 maggio la scuola materna “G. Corda” di Gemonio si mostra a bimbi, famiglie e visitatori con un look rinnovato e moderno.

La parte esterna dell’asilo (che è una vera e propria istituzione per Gemonio con oltre un secolo di attività alle spalle) ha ora una nuova pavimentazione adatta a giochi e didattica dei bambini – una settantina – che ogni giorno popolano la struttura di piazza Diaz. Un intervento importante, costato oltre 15mila euro e, come detto offerto dalle donazioni provenienti da gruppi e associazioni del paese.

E così l’inaugurazione è stato il classico evento che ha radunato l’intera comunità: il Gruppo Anziani e i genitori dei bambini dell’asilo hanno donato il denaro raccolto dalle proprie iniziative per completare la ristrutturazione della pavimentazione, gli Alpini – attraverso la vendita delle uova di Pasqua – hanno invece raccolto la cifra per le nuove “vele” che consentiranno ai piccoli ospiti di stare all’ombra anche nei giorni più caldi. Intanto anche i giochi già installati in cortile sono stati “rinfrescati” da un gruppo di volontari.

foto di D. Sandri

«Grazie al consiglio d’amministrazione formato da Sabrina Priulla, Mario De Angelis e Anna De Santis che ha voluto quest’opera di riqualificazione per il parco dei bambini e grazie a tutte le associazioni sempre pronte a collaborare quando si tratta della scuola dell’infanzia – ha detto il sindaco, Samuel Lucchini – Sappiamo che è una fortuna avere in paese questa scuola che riesce davvero a unire tutta Gemonio: ognuno ha capito che qui si dà il primo esempio di educazione civica. Naturalmente bisogna ringraziare chi ha raccolto i fondi come il Gruppo Anziani, i genitori della scuola e gli Alpini ma anche la Protezione Civile che è sempre disponibile e la Caritas parrocchiale (era presente anche il parroco, don Mario Zappella) che con il progetto “chilometro zero” copre una parte di retta alle famiglie in difficoltà ed è vicina ai nostri bimbi. Ancora una volta Gemonio si è dimostrata sensibile verso la nostra scuola dell’infanzia»

Il cortile però non è la sola, grande novità della scuola materna gemoniese: nelle scorse settimane è stato infatti installato il nuovo impianto per la produzione di energia fotovoltaica che consentirà negli anni di dare un taglio notevole alle bollette e – cosa sempre gradita ed educativa – sfruttare l’energia solare a scapito dei combustibili fossili.