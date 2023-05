Il cortometraggio di Comunità Montana Valli del Verbano arriva in Regione per la Giornata della Famiglia

Comunità Montana Valli del Verbano protagonista nel corso ‘Lombardia è Famiglia’ tenutosi lunedì 15 maggio in Regione Lombardia. L’evento, promosso in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, ha offerto la possibilità di esplorare, condividere e promuovere idee e iniziative legate ai temi del “Sistema Famiglia Lombardo”.

A calcare il palco regionale, è stato il dipartimento Servizi Sociali dell’ente grazie al cortometraggio ‘Verso Casa’: una produzione cinematografica dal grande impatto emotivo e dalla grande rilevanza sociale che pone sotto i riflettori il tema dell’affido e della famiglia e il grandissimo lavoro fatto dall’ente con sede in via Asmara.

Il corto ‘Verso Casa’ è stato ideato e diretto da Riccardo Banfi, Stefano Beghi e Filippo Corbetta con la collaborazione dei tecnici al sociale di Comunità Montana. Un’opera che nasce all’interno del progetto ‘Si può fare’ con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’affido e che, grazie alla scelta del linguaggio cinematografico, cerca di raggiungere diversi pubblici: le nuove famiglie affidatarie, chi sta già facendo affido, gli operatori del sociale e i ragazzi.

Il progetto “Si può Fare – Famiglie in Rete” è stato avviato grazie alla DGR 2315 del 2019, che promuove la sperimentazione di interventi e servizi a sostegno delle famiglie. L‘obiettivo del progetto, promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano in collaborazione con ATS Insubria, è quello di stimolare l’istituto dell’affido familiare e offrire supporto ai minori e alle famiglie che ne hanno bisogno. Recentemente, il cortometraggio “Verso Casa” ha partecipato al Valsusa Filmfest, dove ha vinto il prestigioso Premio Ugo Brega. Un prestigioso riconoscimento che va alla produzione per “Aver acceso i riflettori su un tema ancora poco affrontato come l’affidamento, mostrandolo in modo genuino e immediato”, si legge nelle motivazioni della giuria.

«Ci riempie d’orgoglio e ci sprona a seguire questa strada poter presentare alla platea di Regione Lombardia quanto di buono fatto nel sociale dal nostro ente – ha detto Simone Castoldi, Presidente di Comunità Montana Valli del Verbano -. Una menzione particolare va all’assessorato, la sua capacità di indirizzo agisce positivamente sul lavoro degli uffici. Questo è fondamentale per raggiungere i risultati».

«L’invito ricevuto da Regione Lombardia ci rende tanto orgogliosi, la possibilità accordataci di presentare l’opera in un’occasione così importante è l’ulteriore riprova del valore della stessa – ha aggiunto Emilio Ballinari, assessore al sociale di CMVV -. Attraverso la sua divulgazione l’augurio è quello di avvicinare sempre più persone alla realtà dell’affido. Durante lo sviluppo del progetto, abbiamo avuto modo di testare la bontà del servizio e la forte risposta del territorio. Il consolidamento di una rete solidale intervenendo su contesti di disagio, potrà svolgere un’azione preventiva contribuendo ad evitare l’aggravarsi di situazioni delle quali i nostri paesi non sono certo esenti».