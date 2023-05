Il curling affascina gli studenti della “Pellico”: 80 ragazzi coinvolti nel progetto scolastico

Con le finali disputate quest’oggi – venerdì 26 maggio – sulla pista dell’Acinque Ice Arena, si è concluso un progetto scolastico di natura sportiva piuttosto originale. Quattro classi della media “Pellico” di Varese hanno infatti avuto l’occasione di avvicinarsi al curling e di approfondire regolamenti e tecniche di questa disciplina che negli ultimi anni ha fatto capolino in modo più evidente anche in Italia e ha portato uno storico oro olimpico grazie a Stefania Constantini e Amos Mosaner.

In tutto sono stati un’ottantina le ragazze e i ragazzi della Pellico scesi sul ghiaccio grazie alla collaborazione tra la scuola – e in particolare la professoressa Paola Rossini – e la Varese Curling, il club cittadino presieduto da Davide Quilici che in pochi anni ha contribuito da diffondere lo sport nella provincia dei Sette Laghi. E che proprio in queste settimane ha organizzato la Nexxo League sempre al PalAlbani.

Il torneo conclusivo è stato disputato da una selezione di giocatori (22 in tutto) provenienti delle classi coinvolte e a vincere è stata l’unica “terza” partecipante ai danni delle tre “seconde”. «Ma al di là del risvolto sportivo, è bello sottolineare come gli studenti si siano appassionati, divertiti e abbiano preso sul serio questa iniziativa – spiega proprio Quilici – che vorremmo estendere in futuro ad altri istituti».

Grazie al progetto scolastico (finanziato dalla FISG con la denominazione “Curling&School”) diversi ragazzi hanno già avvicinato il mondo della Varese Curling: «Tra i giovani che abbiamo già in organico e quelli della Pellico che stanno provando a giocare, cominciamo ad avere numeri interessanti anche a livello di vivaio – conclude Quilici – Una delle speranze della nostra società è quella di poter partecipare a un campionato giovanile e mi auguro che questo sogno diventi realtà dalla prossima stagione».