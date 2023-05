“Il dolore del cibo”, al Teatro Fratello Sole si parla di nutrizione e comportamenti alimentari

La scuola di specializzazione in psicoterapia integrata e di comunità Spic-Acof di Busto Arsizio presenta “Il dolore del cibo”, tavola rotonda e performance teatrale sui disturbi del comportamento alimentare.

L’evento, patrocinato dal Comune di Busto Arsizio, si svolgerà venerdì 26 maggio alle ore 20:45 all’interno della rassegna Sulle vie della bellezza, promossa dal Teatro Fratello Sole.

La scuola quadriennale Spic-Acof ha sede in via Andrea Costa 29 ed è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. All’interno del suo percorso formativo è data grande attenzione al tema DCA. In questa tavola rotonda, nata in collaborazione con Jonas Varese Onlus e I.R.P.A., interverranno:

• Erika Minazzi, psicologa, psicoanalista, docente Spic e direttore Jonas Varese. Uno per tutti, uno per uno è la sua riflessione sulla cura dei disturbi alimentari che si deve necessariamente dispiegare a partire dall’unicità del soggetto che ne soffre. Un invito a restituire la singolarità del paziente celata sotto l’omologazione sintomatica.

• Eugenia Dozio, dietista clinica del Dip. di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria e coordinatore scientifico di Villa Miralago, condividerà la sua analisi sul tema La tavola dell’altro, un focus sul corpo, sul grasso tangibile e immaginario e su ciò che insegnano i sintomi del disturbo alimentare.

• Michele Angelo Rugo, psichiatra, psicoanalista, filosofo, docente Spic e direttore sanitario della Residenza Gruber, svilupperà un intervento dal titolo Alimentare il desiderio, un gioco di parole che rimanda alla possibilità di modificare qualcosa sul piano affettivo, il desiderio appunto, e di conseguenza, modificare le modalità disfunzionali alimentari.

A seguire lo spettacolo ED RECOVERY, una pièce inedita che tratta di disturbi alimentari. La performance è frutto di testimonianze raccolte dall’attrice Lia Locatelli, direttore artistico di M.art.E scuola dello spettacolo, a seguito di un percorso fatto con ragazze e ragazzi che soffrono di disturbi alimentari.

È previsto il rilascio di crediti ECM per le figure sanitarie previa richiesta e compilazione del modulo sul sito spic-acof.it. L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito del teatro fratellosole.it – Il Teatro Fratello Sole è in via M. D'Azeglio, 1 a Busto Arsizio.

