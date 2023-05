Il Filo tour: arriva a Varese il tour associativo di Legacoop Lombardia che lega territori e comunità

«Un’occasione per riflettere sui temi del lavoro, del cambio generazionale, del ruolo dei giovani, dell’interculturalità e della sostenibilità. Oltre la singola cooperativa per guardare il sistema e il pensiero comune: la filiera cooperativa». Così Attilio Dadda, Presidente di Legacoop Lombardia, racconta il progetto di tour associativo che, dopo le tappe di Mantova, Pavia, Lecco, Sondrio e Cremona prosegue con la tappa varesina in programma mercoledì 10 maggio alle 11 nella Sala Eventi di VareseVive, in via S. Francesco D’Assisi 26 a Varese.

Qui si incontreranno oltre cento le cooperative aderenti nella provincia varesotta, di tutti i settori: dalla falegnameria sociale (Cooperativa Eureka!) alle esperienze di restauro (Bramante Consorzio Cooperativo), dai circoli cooperativi (Il Quarto Stato – Casa del Popolo Cardano al Campo, The Family Albizzate) ai percorsi socio-educativi (Cooperativa Totem), dalle cooperative che si occupano di cultura e comunicazione (Cooperativa Hagam) alle cooperative di consumo di Coop Lombardia animate da comitati soci attivi sul territorio. E ancora cooperazione sociale con l’esperienza della cooperativa La Casa Davanti Al Sole che gestisce a Venegono Inferiore spazi di co-housing sociale e comunità familiari.

A intervenire, nel corso dell’incontro di mercoledì 10 maggio, oltre al Presidente di Legacoop Lombardia Attilio Dadda, ci saranno i soci e le socie di alcune delle cooperative associate e altre voci dal territorio.

Il tour sarà anche l’occasione per visitare alcuni luoghi cooperativi del varesotto come Xiloidea – Laboratorio Creativo, che è una falegnameria sociale della Cooperativa Eureka! specializzata in arredamenti su misura con sede a Gavirate.

All’incontro in plenaria con le cooperative associate a Legacoop Lombardia, seguiranno gli incontri istituzionali con il Sindaco di Varese Davide Galimberti, con la Vice Sindaco Ivana Perusin e con il Presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello.

