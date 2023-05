Il Giro prosegue senza Evenepoel: il covid ferma la maglia rosa

La vittoria di misura ottenuta nella cronometro di domenica a Cesena è stata il canto del cigno di Remco Evenepoel al Giro d’Italia 2023. Il belga, in maglia rosa, è infatti costretto al ritiro dopo essere stato trovato positivo al covid, un problema che ha già colpito il nostro Filippo Ganna e altri corridori (alcuni anche alla vigilia, tra cui Ciccone).

«Sono davvero dispiaciuto di lasciare la gara – ha detto Evenepoel – Come parte del protocollo del team, ho fatto un test di routine, che purtroppo è risultato positivo. La mia esperienza qui è stata davvero speciale e non vedevo l’ora di gareggiare nelle prossime due settimane. Non posso ringraziare abbastanza lo staff e i corridori che si sono sacrificati così tanto in preparazione al Giro. Farò il tifo per loro nelle prossime due settimane».

Come detto dal corridore, è stato il protocollo di squadra (la Soudal-Quick Step) a portarlo al ritiro. Il provvedimento serve a evitare che nel gruppo di atleti, tecnici, meccanici e massaggiatori si propaghi un’epidemia che porterebbe al ritiro collettivo.

Oggi – lunedì 15 – il Giro osserva un giorno di riposto: alla ripartenza da Scandiano quindi il leader della corsa sarà il briannico Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers) che ha un vantaggio di appena 2″ sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) e 5″ sul compagno di squadra e connazionale Geraint Thomas. Poi il portoghese Almeida (UAE Emirates) e l’ex leader della corsa Leknessund.