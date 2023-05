Il gruppo di Bonini: “Abbiamo perso la battaglia e vinto la guerra”

«Abbiamo perso una battaglia, ma vinto la guerra» sintetizza Antonio Casoppero, eletto consigliere (di minoranza) con la lista dei “cittadini” di Bonini.

È una sintesi efficace, perché Bonini non è diventato sindaco ma il suo gruppo ha comunque ottenuto un risultato notevole: far cadere l’amministrazione di Uniti e Liberi, da anni nel mirino prima sui social e poi sul piano politico.

Tiziano Bonini, fedele al suo rapporto diretto con gli elettori, da fuori Lonate ha affidato un primo messaggio a un video in cui ha promesso che ci sarà «per portare la vostra voce a tutti i consigli comunali futuri». Ha anche detto di essere un po’ deluso perché a Tornavento – dove pure ha vinto – non ha “sfondato”.

Antonio Casoppero al pomeriggio era invece al seggio 1 e qui ha tracciato la linea di come si muoveranno: «Potremo fare le nostre proposte, interrogazioni e mozioni. Non più solo sui social ma anche in consiglio comunale». E ha anticipato di voler mettere sotto la lente d’ingrandimento Pgt («vedremo se ci sono conflitti d’interesse») e gestione della Sap.