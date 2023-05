Il Lago Maggiore “in vetrina” per gli eventi dei grandi brand

Due grandi eventi a brevissima distanza, seppur di portata diversa, con il Lago Maggiore come protagonista. In questi giorni il Verbano ha avuto e sta avendo tuttora, una grande visibilità mediatica grazie ad alcuni appuntamenti internazionali organizzati da brand molto famosi e seguiti. Il primo è stata la Cruise 24, organizzata da Louis Vuitton, all’Isola Bella e alla Rocca di Angera. Alcuni dati dai profili ufficiali del gruppo: il video della sfilata, soltanto sulla pagina YouTube della casa di moda, ha totalizzato a distanza di un giorno oltre 6 milioni di visualizzazioni. Su Tiktok, il profilo del brand è seguito da 10 milioni di follower mentre su Instagram da 53 milioni.

Lo show di Vuitton ha richiamato a Stresa e nei dintorni non soltanto le grandi star come Shakira, Cate Blanchett e Oprah Winfrey, ma anche molti influencer del settore. Personaggi seguiti nelle proprie attività da milioni di follower che, seppur per pochissimi giorni, hanno pubblicato nelle storie e nei post sull’evento, gli scorci degli angoli più suggestivi del Lago.

Finita la grande sfilata, i riflettori, questa volta della stampa, si spostano sulla sponda Lombarda dove nel weekend prosegue la Kawasaki Big Celebration. Il grande marchio giapponese ha scelto le sponde del Lago Maggiore per un appuntamento dedicato ai giornali nazionali e internazionali e non solo. Nei giorni scorsi Kawasaki ha invitato a Laveno Mombello una trentina di giornalisti specializzati nel settore mettendo le proprie moto a disposizione del gruppo. In questo caso, non sarà però soltanto un evento privato: sono previsti infatti per questo weekend diversi appuntamenti aperti al pubblico e per gli appassionati.