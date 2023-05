Il liceo Crespi chiude i festeggiamenti per i suoi 100 anni sul palco del teatro Sociale di Busto Arsizio

Si chiuderà in grande stile la sera del 31 maggio la serie di festeggiamenti per i 100 anni del liceo Crespi di Busto Arsizio, storica istituzione scolastica tra le più rinomate in provincia e non solo. La serata di mercoledì si svolgerà al teatro Sociale Delia Cajelli e sarà impreziosita dalla presenza di esponenti illustri del mondo universitario come il professor Giuseppe Zanetto, ordinario di Letteratura greca presso l’Università degli Studi di Milano e il collega Massimo Gioseffi, professore Ordinario di Lingua e letteratura latina presso Università degli Studi di Milano.

Ad allietare la serata ci penserà il coro Polymnia che aprirà l’evento e la Compagnia dei Sognatori che metterà in scena i Dialoghi di Leucò di Cesare Pavese. Nel corso della serata sarà presentato anche l’ Annuario del Liceo e verranno premiati gli studenti che si sono distinti in concorsi nazionali di lingue classiche: Certamen interregionale Non omnis moria e l’interprovinciale Agone ellenistico.

Il programma

Inno a Roma

Corale Polymnia diretta dal M.o Monica Balabio

Saluti delle autorità

Presentazione del Logo e della colonna sonora del Centenario – Premiazione dei vincitori del Concorso

Prof. Michele Trapani

Presentazione del volume: Miscellanea del Centenario del Liceo D. Crespi

prof.ssa Chiara Iotti

Premiazione dell’ Agone nazionale di Lingua Greca

prof. Giuseppe Zanetto e prof. Davide Ferrè

Dialoghi con Leucò

Compagnia dei Sognattori – regia di Daniela Rizzo

Personaggi e interpreti:

Leucotea Camilla Mara

Ariadne Martina Ceriotti

Ninfa Francesca Tapinetto

Eros Jacopo Giunta

Tanatos Anna Susanetto

Odisseo Gabriele Cappai

Calipso Matilde Lampugnani

Circe Francesca Tapinetto

Premiazione del Certamen interprovinciale: Non Omnis moriar

prof. Massimo Gioseffi e Prof. Michele Trapani

Ascesa e caduta di un seduttore – tratto da Dom Juan ou le Festin de pierre di Molière

regia di Daniela Rizzo

Personaggi e interpreti:

Dom Juan Asia Corsetti

Il Convitato di pietra Alice Salerno

Elvire Camilla Tognon

Sganarelle Divine Gartner e Zoe Serra

Serve Greta Brusatori, Margherita Colombo, Matilde Vignati

Premiazione delle eccellenze nelle lingue classiche del Liceo Classico D. Crespi.