Il liceo Ferraris vince la Varese School Cup nella “bolgia” di Masnago

Alla fine un vincitore c’è stato ma gli applausi sono andati a tutti i ragazzi che hanno affrontato con passione il torneo di basket Varese School Cup promosso da Varese siamo Noi e Pallacanestro Varese.

Il Liceo Ferraris si aggiudica la prima edizione della Varese School Cup

Nel palazzetto di Masnago “sold out”, la squadra del liceo Ferraris ha superato per 107 a 87 i rivali dell’iter Daverio Casula. Nella finalità per il terzo posto si è imposto l’istituto Stein di Gavirate che ha avuto la meglio sulla formazione della Manfredini.

Bellissime partite, grande il sostegno da parte delle rispettive tifoserie che hanno dato vita a coreografie e cori di incoraggiamento per tutta la durata delle partite.

Nelle poltroncine a bordo campo, i due dirigenti seduti vicini Marco Zago dello scientifico e Nicoletta Pizzato dell’istituto tecnico. Presenti anche sul dirigente dell’Ufficio scolastico Giuseppe Carcano e l’assessore del Comune di Varese Stefano Malerba. La premiazione è toccata al Sindaco Davide Galimberti.

Un risultato più che positivo per la prima edizione di un campionato scolastico che ha visto la partecipazione di 10 istituti superiori del territorio. Una sfida che non si è limitata al campo ma ha richiesto una macchina organizzativa in ciascun istituto dove sono stati progettati loghi, realizzato magliette, ideato coreografie da cheerleader e impostato una campagna di comunicazione. Anche in questo caso, il premio per la miglior strategia comunicativa è andata alla squadra dello scientifico varesino.

Un epilogo perfetto che ha visto tutti protagonisti.