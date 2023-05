Il “Maestro” per la Uyba Busto Arsizio: ufficiale la firma di Julio Velasco

Dopo settimane di voci che si sono rincorse da più parti, arriva l’ufficialità del primo colpo di mercato di una Uyba Volley Busto Arsizio che proprio dalla panchina inizia la sua grande rivoluzione. Il club del presidente Giuseppe Pirola ha annunciato la firma ufficiale di Julio Velasco in qualità di nuovo allenatore della formazione biancorossa, una mossa inattesa fino a qualche settimana fa che ha scosso – visto il nome del protagonista – un po’ tutto il mondo della pallavolo italiana.

Velasco, il “Maestro” argentino che oggi ha 71 anni, ha firmato un contratto triennale con la società bustocca e si appresta a iniziare un nuovo corso, per portare avanti un progetto che dovrà essere sostenibile a medio-lungo termine, con il quale sono attesi numerosi cambiamenti alla e-work Arena. In questo momento Velasco è direttore tecnico del settore giovanile della FIPAV, e quindi arriverà ufficialmente a Busto dal 1° settembre,(fino ad allora non rilascerà dichiarazioni “biancorosse”) anche se è già al lavoro con la società per la costruzione della nuova squadra. La rosa della formazione sarà caratterizzata da una forte rappresentanza di giocatrici giovani e di prospettiva, ma sarà completata da alcuni elementi con esperienza (le confermate Olivotto e Zannoni su tutte) con l’obiettivo di creare una squadra competitiva ed equilibrata.

Julio Velasco, classe 1952 originario di La Plata, è l’allenatore per eccellenza e il primo coach straniero a guidare la nazionale italiana maschile; con l’Italvolley ha collezionato dal 1989 al 1996 3 ori europei, 2 mondiali, un argento olimpico e 5 vittorie nella World League, crescendo e formando uno dei gruppi più forti di tutti i tempi, in quella che è passata alla storia come l’epopea della “generazione di fenomeni”. Per la città e per la società di Busto Arsizio è quindi un grande vanto avere in panchina il coach che più di tutti ha lasciato un segno indelebile nella storia della pallavolo azzurra, con tante vittorie ma anche con la creazione del Club Italia, la struttura federale permettere alle giocatrici di talento di allenarsi tutto l’anno senza lo stress legato alle competizioni con le proprie società.

La fama di Julio Velasco ha varcato anche i confini della pallavolo: per la sua grande cultura, per la sua immensa conoscenza dello sport a 360 gradi, per le capacità di comunicazione, motivazione e gestione del gruppo, ha assunto in carriera anche il ruolo di dirigente nelle società calcistiche di Inter e Lazio. Tutto lo staff biancorosso è convinto che sotto la guida di un personaggio di grande carisma e cultura come Velasco, la Uyba tornerà a far sognare una delle tifoserie più belle, raggiungendo risultati di altissimo livello. Nelle prossime settimane si conosceranno anche i nomi delle atlete che andranno a comporre la formazione biancorossa, partendo dalle conferme di Olivotto, Zannoni e Lualdi.