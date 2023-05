Il maltempo nel Varesotto, i Daspo per i rapinatori minorenni di Gallarate e le strade chiuse per il Giro d’ Italia nel podcast del 17 maggio

Le notizie del podcast di mercoledì 17 maggio

Il maltempo e le forti piogge stanno provocando danni anche nel Varesotto. Una frana è caduta sulla provinciale 43, tra Cunardo e Grantola nel pomeriggio di mercoledì: un auto si è ribaltata sulla sede stradale, pare a causa di una decisa manovra per evitare il materiale caduto sulla strada. L’allarme è scattato poco prima delle 14.30, l’auto si è ribaltata appena prima del tratto dei tornanti che scendono a Grantola: sulla strada sono caduti diversi sassi, oltre a fango, franati dal costone boscato subito sopra. Il conducente, un 51enne, non ha riportato ferite. Chiusa la strada in entrambe le direzioni.

Marco Campanaro, il 37enne che ha ucciso la sua convivente Valentina di Mauro con 59 coltellate, è stato condannato a una pena di 22 anni di reclusione. Lo ha stabilito la Corte d’Assise del tribunale di Como che ha emesso la sentenza nel primo pomeriggio di mercoledì 17 maggio. La sentenza dei giudici è arrivata dopo la richiesta del pubblico ministero che in mattinata aveva invocato una condanna a 15 anni. La vicenda sebbene avvenuta in un Comune del Comasco colpì profondamente provincia di Varese con la quale Valentina di Mauro aveva mantenuto solidi legami

Altri due ragazzi nei guai per l’aggressione e la rapina del 28 aprile scorso ad un coetaneo fuori dalla scuola Ponti di Gallarate. Mercoledì mattina la Polizia di Stato del Commissariato di Gallarate ha dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano nei confronti di altri due minori che facevano parte del gruppo, entrambi residenti in città. Nei confronti dei due giovani, il Tribunale ha disposto il collocamento in comunità, anche per scongiurarne una recidiva dei reati.

Sabato 20 maggio, dopo due anni di assenza, la ruota panoramica fa il suo ritorno a Luino, regalando agli abitanti e ai visitatori una vista spettacolare sul Lago Maggiore. Si tratta di una ruota alta 35 metri, completamente accessibile e green, che permetterà a tutti di godere del panorama cittadino in totale sicurezza. La ruota rimarrà per tutto il mese e questo rappresenta un’occasione unica per godere, da una location inedita, dello spettacolo piro musicale in programma il 29 giugno all’interno della quattro giorni di “LuinoinFesta”».

Anche la provincia di Varese si prepara al passaggio del Giro d’Italia, sabato 20 maggio, con la tappa che dall’Ossola scenderà fino al traguardo di Cassano Magnago.Dopo aver percorso tutta la sponda novarese del Lago Maggiore, il Giro entrerà in provincia dal ponte di ferro di Sesto Calende e toccherà poi Vergiate, Quinzano di Sumirago, Albizzate, Solbiate Arno e Cairate, fino al rettilineo finale in centro a Cassano Magnago. Intorno alle 15, a partire da Sesto Calende, le strade saranno interessate dal transito del Giro-E, il giro delle e-bike, mentre la corsa professionistica arriverà a Sesto verso le 16. Gran finale a Cassano tra le 17 e le 17.30