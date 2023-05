Il mercato del lavoro spiegato ai ragazzi: consulenti del lavoro in cattedra all’ITET Daverio

Sono oltre 140 i ragazzi delle classi quarte dell’ITET Daverio di Varese che nelle scorse settimane hanno partecipato al progetto di formazione sul Mercato del lavoro, tra regole ed opportunità, promosso dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese. Una collaborazione, quella tra l’Istituto scolastico e l’Ente professionale, che si rinnova per il decimo anno consecutivo allo scopo di preparare gli studenti appena maggiorenni all’ingresso nel mondo del lavoro, più consapevoli delle sue dinamiche, tra diritti, doveri e possibilità.

Al progetto hanno partecipato tutte le 7 classi del Daverio, suddivise in tre diversi indirizzi. Per ciascuna tre lezioni gestite da un Consulente del lavoro designato dall’Ordine provinciale, per approfondire altrettanti temi a partire da Rapporto e contratto di lavoro e i diritti e i doveri che ne scaturiscono. Infine un viaggio all’interno del Mercato del lavoro e della ricerca del lavoro, tra meccanismi e consigli utili per presentarsi al meglio e con le giuste aspettative.

«Il rapporto di lavoro è più che un contratto, è un’alleanza per lo sviluppo reciproco sancita dal contratto», precisa Michele Frattini, neo presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese che ha tenuto alcune delle lezioni. «Contribuire alla formazione dei ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro e renderli così più consapevoli delle sue dinamiche ci dà l’opportunità di agevolarne la carriera a livello individuale e contribuire, allo stesso tempo e a livello sociale, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità».

Temi centrali sono stati il welfare e la sicurezza sul lavoro, temi sui quali i consulenti del lavoro hanno competenze specifiche strategiche per aziende e dipendenti.

Attenzione speciale è stata data al mercato del lavoro e come affrontarlo, seguendo le proprie attitudini con un occhio ai settori in crescita e qualche punto fermo per muoversi con sicurezza partendo dai propri punti di forza, senza mai smettere di studiare e aggiornarsi e coltivare conoscenze anche in ambiti differenti.

«Le lezioni svolte dai Consulenti del lavoro sono un’occasione indiscutibile di arricchimento formativo per i nostri studenti – scrivono i docenti del Daverio – I ragazzi ricevono aggiornamenti su argomenti di studio curricolare e significativi spunti di riflessione per il loro orientamento post-diploma. La capacità dei consulenti di interagire con la classe risveglia negli studenti curiosità e domande legate all’economia del Territorio e al settore del lavoro, assolve una funzione didattica e motivazionale importante, aiutandoli ad acquisire la consapevolezza di quanto il percorso scolastico da loro scelto sia connesso alla realtà che li circonda e a comprendere come poter diventare protagonisti del loro futuro. Ringraziamo L’Ordine dei consulenti del lavoro di Varese per la costante collaborazione, anche durante il periodo pandemico, e confidiamo prosegua».