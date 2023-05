Il Milanese Imbruttito a Varese dopo la partita del Milan: “Oggi ricevo solo emoticon con due pere”

«Oggi non si parla di calcio» Ha provato a dire ad inizio incontro, perchè: «Io non so quanti milanisti ci sono in sala, ma io sto soffrendo come voi».

Galleria fotografica Germano Lanzoni all’Education day a Ville Ponti 4 di 7

Invece lo aspettavano al varco tutti: Germano Lanzoni, per tutti “Il Milanese imbruttito” per molti la voce ufficiale del Milan allo stadio di San Siro, è tornato a Varese – in occasione dell’Education Day di Confindustria Varese, alle Ville Ponti- a poche ore della bruciante sconfitta del Milan (0-2) nella partita di andata della semifinale di Champions League ed è stato inevitabile, per tutti coloro che lo incontravano, fare la domanda: “Come ti senti?“

«Vi dico soltanto che ho ricevuto più emoticon di due pere via commenti e DM che sabato al mercato di Papiniano avrò un banchetto….È chiaro poi che la partita dura 180 minuti e quindi vediamo se anche sabato prossimo sarò fuori al mercato di Papiniano oppure no».

La fede nella squadra però non manca: «Sono milanista, finché non fischia l’arbitro uno ci crede. Il calcio per me è anche un sogno e il sogno si vive fino in fondo».

Lanzoni è speaker del Milan allo stadio da molti anni: «Sono 22 anni che faccio lo speaker e qui davvero ogni volta è incredibile, perché mi sembra di rivivere la stessa emozione: avere 80.000 persone che giocano con te ti fa tremare le mani tutte le volte. Questo dimostra che per fortuna faccio ancora una cosa che mi diverte».

In fondo però, comunque finisca Milano sarà in finale di champions:«Sì, la Madonnina è comunque già a Istanbul – prova a rispondere con fairplay – Vediamo se sarà il serpente o il diavolo ad arrivare in fondo. Se dovesse essere il serpente però io il 10 di giugno sarò in vacanza…»