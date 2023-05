Il Motoclub Bustese al moto-incontro dell’autodromo di Monza

Weekend di fine mese dedicato alla passione per i motori per il Motoclub Bustese che ha partecipato al Monza Motor Festival in occasione dei 50 anni della scomparsa dei piloti Pasolini e Saarinen.

L’evento di sabato 29 aprile organizzato dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) per i 50 anni in moto per la sicurezza (1973-2023), si è svolto con una emozionante passerella di moto sul mitico circuito brianzolo. È stata l’occasione per far calcare il palcoscenico dello storico circuito ai propri soci e simpatizzanti proprietari dei mezzi a 2 ruote con circa cinque giri del tracciato, dove l’adrenalina degli appassionati di moto d’epoca è letteralmente salita alle stelle.

Durante l’evento è stata anche l’occasione per incontrare nel paddock il pilota campione del mondo classe 500 Franco Uncini e il giornalista Nico Cereghini che si è trattenuto per fare due parole con i soci del motoclub e fare una foto ricordo insieme con il suo motto agli appassionati “Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno, e prudenza, sempre!”.

Il 20 maggio del 1973 ci lasciavano in un tragico incidente i piloti Pasolini e Saarinen: durante questa giornata di festa è stata l’occasione per incontrare Soili Saarinen (moglie), Sabrina e Stefano Pasolini (figli) i quali hanno autografato e dedicato alcune foto ricordo dei loro cari prematuramente scomparsi al Motoclub Bustese.

Inoltre l’FMI ha voluto ricordare anche i piloti Bergamonti, Chionio Galtrucco e Colombini. Il commento finale del Segretario del MC Bustese Alfio Crespi: “Sono stato incaricato dal FMI di organizzare la mostra di moto all’interno della sala Lombardia del circuito; erano presenti pezzi unici al mondo come la Gilera 500 4 cilindri e la MV Agusta 6 cilindri del 1957 e tante moto iconiche che raccontano la storia del moto GP dal 1973 ad oggi. Sono molto orgoglioso della notevole figura che ha fatto il Motoclub Bustese”.