Il naufragio sul Maggiore, la riapertura del T2, il camion ribaltato nel podcast del 30 maggio

Le notizie del podcast di martedì 30 maggio

“Sono stato sulla barca affondata, è una tragedia per il Lago Maggiore e Sesto Calende“

Tutti ne parlano, dai residenti a Sesto Calende alla stampa internazionale: la tragedia di Lisanza ha spostato per il secondo giorno consecutivo riflettori sulle vittime di un naufragio avvenuto sul lago con quattro morti e una vicenda riconducibile aduna forte corrente d’aria fredda ascensionale che ha colpito un’imbarcazione su cui erano presenti 23 persone. Delle quattro vittime, tre erano componenti dei servizi segreti italiani e israeliani, mentre la quarta era la moglie dello skipper Claudio Carminati ascoltato nelle scorse ore dagli inquirenti. La Procura di Busto Arsizio prosegue le indagini per accertare eventuali responsabilità legate alla sicurezza e alla conformazione specifica del battello. Sul lago hanno intanto continuano ad operare i sommozzatori dei Vigili del Fuoco provenienti dai nuclei di Milano e di Torino in collaborazione con un gruppo di Carabinieri subacquei. L’obiettivo è appunto quello di recuperare l’imbarcazione, una “navetta olandese” della lunghezza di 15 metri, che si trova adagiata a circa 16 metri di profondità.

Malpensa riparte: dopo la grande crisi Covid riapre il Terminal 2, la base di Easyjet

Riapre dopo tre anni il Terminal 2 di Malpensa e lo fa dopo un restyling che ha riguardato diverse sezioni, dai filtri di sicurezza alle aree commerciali. Dal 31 maggio i passeggeri potranno tornare a volare dal T2, area aeroportuale che era stata chiusa a causa della pandemia ma che oggi torna a lavorare a pieno ritmo. Solo per la prima giornata è previsto il passaggio di oltre 20 mila passeggeri easyJet, la compagnia low cost che proprio dal T2 di Malpensa ha iniziato la sua avventura in Italia 25 anni fa. Per questa estate la compagnia arancione prevede oltre 5 milioni di passeggeri, con 23 aerei basati, oltre 60 destinazioni e un team di circa 900 persone. Nello specifico, il restyling ha voluto rappresentare anche un grande passo avanti in termini di sostenibilità energetica con 21 check più efficienti e più rapidi con postazioni di self bag drop, un’are dei controlli di sicurezza completamente ristrutturata, un layout più funzionale che mette a disposizione del passeggero 9 nuove linee automatizzate di ultima generazione per diminuiscono i tempi di controllo e attesa dei passeggeri e un sistema che permette controlli più rapidi dei bagni grazie ad un sistema che permette di effettuare i controlli senza separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi, migliorando ulteriormente l’esperienza di viaggio. La cerimonia di inaugurazione ha visto anche la presenza dei rappresentati delle istituzioni come il presidente di Regione Lombaria Attilio Fontana, il sindaco di Milano Beppe Sale e il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria, rappresentate del comune che ospita dal 1910 le attività di volo.

Autoarticolato si ribalta, code allo svincolo di Busto Arsizio in A8

Una mattina difficile per i pendolari che si sono trovati bloccati sulla linea Milano- Laveno a causa di un cervo investito sui binari all’altezza di Tradate. L’animale è stato investito da un treno in transito e questo ha causato alcuni danni all’impianto frenante. Di conseguenza si sono creati molti i ritardi e le cancellazioni che si sono protratte per tutta la mattina, tanto che Trenord ha istituito un servizio autobus per bypassare il tratto coinvolto dall’incidente. Disagi anche per chi dalla tarda mattinata si è trovato sull’A8 in direzione Varese dove un camion si è ribaltato all’altezza dello svincolo di Busto Arsizio, creando disagi alla circolazione e lunghe code.

La scuola “Pascoli” di Besozzo ha un nuovo mosaico. Gli artisti sono i bambini

L’anno scolastico è quasi terminato e gli alunni della scuola primaria Pascoli di Besozzo lo chiudono lasciano il segno. Su una parete esterna dell’edificio è stato realizzatto un nuovo e bellissimo mosaico realizzato dagli alunni di tutte le classi. L’opera è stata inaugurata alla presenza di genitori, familiari, insegnanti e scolari che si sono dati appuntamento per “svelare” il manufatto che è stato affisso all’ingresso dell’istituto e realizzato con il contributo l’artista Andrea Sala, specializzato in questo genere di opere.. Presenti anche il sindaco Gianluca Coghetto e il dirigente scolastico Riccardo Ielmini.

Al Kapannone di Angera appuntamento con Anna Bernardini, Marco Balzano e Stefano Zuffi

E ora cambiamo decisamente argomento per passare agli eventi culturali ed in particolare per parlare della rassegna organizzata dal Kapannone di Angera. Lo spazio di Via Verdi ha infatti organizzato una serie di appuntamenti per la rassegna Incontri di Lago. Sei conversazioni per divagare in libertà tra arte, letteratura e paesaggio insieme a ospiti speciali, esperti e appassionati che conoscono e frequentano il territorio, lo studiano e lo raccontano. Nel mese di giugno gli incontri saranno con Anna Bernardini, direttrice del Museo di Villa e Collezione Panza, lo scrittore premio Campiello Marco Balzano e lo storico dell’arte Stefano Zuffi, a cui si aggiungeranno altri ospiti nel corso dell’estate.