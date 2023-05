Il Palio di Legnano minuto per minuto, il live blog di Legnanonews

È partito il conto alla rovescia per il Palio di Legnano. Legnanonews vi accompagnerà fino alla vittoria raccontandovi, evento per evento, la manifestazione che avrà il suo culmine domenica 28 maggio con la sfilata e la gara ippica al campo del Palio. Entreremo nelle otto contrade e vi racconteremo come si stanno preparando al grande giorno. Intervisteremo contradaioli e sfilanti per le strade di Legnano e vi faremo vivere le emozioni di una città in festa. Seguiremo ogni cerimonia e vi racconteremo la corsa batteria per batteria fino a portarvi nella contrada vincente dove seguiremo la festa con interviste e approfondimenti. Il live è disponibile qui sotto (attendere qualche secondo per il caricamento) e permette ai lettori di partecipare attraverso la chat che si apre nella pagina.