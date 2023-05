Il Parco dei Ciliegi di Morosolo ancora più bello grazie a tre nuovi alberi

Tre nuovi alberi piantati al Parco dei Ciliegi di Morosolo. Sono stati piantumati nella mattinata di domenica 21 maggio, grazie all’iniziativa della Pro Loco di Casciago nel quadro di Agrifest.

Con il supporto tecnico di Francesco Minelli e del team della Minelli Tree Climbing, Eugenio Zanotti (per tutti “il Furia”) e Lino Minelli alla gestione della linea dei filari, si sono presentati in tanti bambini della scuola materna e della scuola primaria di Morosolo, ma anche ex alunni e genitori, legati al Parco dei Ciliegi appena rinnovato grazie all’intervento del Comune.

A spiegare la procedura della piantumazione l’agronomo Luciano Riva, che ha raccontato ai bambini l’origine delle piante, la necessità della cura e le tecniche per piantare nella maniera corretta i ciliegi: «Sono piante che hanno una decina di anni e vanno a completare questo doppio filare di grande pregio, che ha alberi di 50/70 anni. Lo scorso anno tre esemplari malati sono stati tagliati perché morti, ora con questo intervento si interviene. Bello che ci siano i bambini, a loro nei prossimi anni il compito di dover curare e prendersi cura delle nuove piante che hanno bisogno di attenzione, essere bagnate e coccolate – ha spiegato -. Sarebbe bello completare i filari nei prossimi anni e magari aggiungere anche i peri che sono a lato dei ciliegi, un albero che nel nostro territorio era molto presente e che ha una fioritura molto bella, nello stesso periodo dei ciliegi».

A dare il via ai lavori, il presidente della Pro Loco di Casciago Mario Saviori: «L’opportunità di ripiantare i ciliegi tagliati lo scorso anno ci è stata proposta da Francesco (Minelli), l’abbiamo colta al volo, sperando che crescano rigogliosi e belli come gli altri in questo posto bellissimo che ci auguriamo che questo posto possa dare felicità e serenità a tutti gli abitanti del nostro paese».

Una bella iniziativa nel giorno di Agrifest, la festa agricola giunta ormai alla 13esima edizione, all’interno dell’oratorio di Morosolo (in piazza Giovanni XXIII) tra bancarelle di hobbysti e artigianato, giochi, laboratori, prodotti della natura e tanto altro. L’AgriRestaurant sarà aperto la sera (dalle ore 19), mentre nel pomeriggio dalle spazio dalle 14.30 ai laboratori artistici dedicati a grandi e piccini a cura dei ragazzi della scuola media Villa Valerio di Casciago e alle 16 lo spettacolo per bambini con il clown Comizio dal titolo “Netturbizio, chi salverà Netturbinia?”. Durante la giornata ci saranno truccabimbi e tante attività, con la presenza delle associazioni del paese. L’edizione è ancora una volta a ridotto utilizzo di plastica: tutti i partecipanti sono invitati a portare la propria borraccia per rifornirsi d’acqua al banco bar.