Il Parco Pineta da ovest a est con l’escursione “Veniamoci incontro”

Escursione di 10km “da ovest ad est” alla scoperta della natura del Parco Pineta.

Abbiamo deciso di attraversare il Parco dalla provincia di Varese (Tradate) alla Provincia di Como (Lurago M.) partendo da due punti diversi e opposti tra loro. Si tratta quindi di un percorso che da Ovest a Est (e viceversa) attraverserà la parte centrale del Parco. In questo modo le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) vi accompagneranno e i due gruppi si incontreranno a metà strada. I vantaggi di questa proposta sono due: il primo è un minore spostamento con mezzi inquinanti per raggiungere il punto di partenza, il secondo permettere a più persone di partecipare (i due gruppi saranno al massimo di 35 persone ognuno).

Ritrovo:

1. ore 14 parcheggio in via ai Ronchi Tradate (VA)

2. ore 14 parcheggio cimitero di via della pace Lurago Marinone (CO)

La camminata è adatta a tutti, ma occorre avere calzature idonee (gli scarponcini da trekking leggero sono consigliati) e almeno una borraccia.

Cosa fare per partecipare?

1. sulla piattaforma www.eventbrite.it nel profilo dedicato al Parco Pineta (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-escursione-veniamoci-incontro-abbiate-guazzone-tradate-633333937857?aff=ebdssbdestsearch); la medesima pagina è raggiungibile anche cliccando sulla voce “Biglietti” del presente evento. Registrati all’escursione che parte dal punto di ritrovo che preferisci e attendi l’email di conferma;

2. indossa abbigliamento e calzature consone ad una escursione in ambiente boschivo.

3. raggiungi il punto di ritrovo e comunica il nominativo indicato all’atto della prenotazione. Non serve stampare alcun biglietto!