Il Pd di Induno Olona ricorda Gaetano Trabattoni con un incontro al Rebelot

Il circolo del Partito democratico di Induno Olona -Valganna – Valmarchirolo sabato 27 maggio alle 10 si troverà al Rebelot di via Piffaretti per ricordare Gaetano Trabattoni, scomparso per un malore improvviso poche settimane fa in Thailandia, dove si era recato con la moglie.

Un uomo di grande umanità e di impegno politico, che i compagni del Circolo vogliono salutare con un incontro. Sarà presente Daniele Marantelli con un contributo sul valore del vivere con passione la politica.