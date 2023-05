Il PNRR a Varese porta nove bus urbani totalmente elettrici

Nuovi fondi la città giardino dai bandi PNRR, che nel resto d’Italia si stentano ad utilizzare.

Il Comune di Varese ha acquistato oggi nove bus full electric grazie ai fondi del PNRR, mezzi per il trasporto pubblico del valore di 5 milioni di euro ottenuti grazie ai progetti presentati per lo sviluppo di una mobilità sostenibile dall’amministrazione. Un acquisto che è il primo che si concretizza materialmente nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza in città, ma anche uno dei primi in assoluto.

«Oggi è una data importante – spiega il sindaco di Varese Davide Galimberti – Perché con questo acquisto le risorse che l’amministrazione ha portato a casa con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza diventano realtà e si trasformano concretamente in nuovi autobus che andranno potenziare il programma di conversione della flotta del Trasporto pubblico varesino. Da mesi i cittadini sentono parlare del PNRR e dei fondi messi a disposizione dall’Europa: a Varese queste risorse si trasformano in realtà andando a migliorare la qualità della vita della città».

Il processo di rinnovamento della flotta degli autobus cittadini era già stato avviato con l’introduzione di 11 mezzi ibridi, presentati proprio due anni fa e finanziati con oltre 5 milioni ottenuti dal Comune di Varese nell’ambito del “Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I bus acquistati oggi dal Comune di Varese sono modelli full electric dal nome “Solaris Urbino 12 elettrico“. Le principali caratteristiche di questi bus sono quelle di essere silenziosi, privi di emissioni, a basso costo di esercizio e con la possibilità di utilizzo fino a 24 ore consecutive. Il finanziamento prevede inoltre la realizzazione di una stazione elettrica di ricarica.

«Il lavoro intenso di questo ultimo anno sta dando i suoi frutti – ha sottolineato ancora il sindaco Galimberti – Aver ottenuto quasi 100 milioni di fondi per lo sviluppo della città era solo il primo passo. Ora bisogna rendere concreto l’utilizzo di queste risorse e l’acquisto dei nuovi bus segna uno dei primi risultati importanti per la città. Il PNRR infatti ci consente di proseguire con il cambiamento di Varese sotto tantissimi aspetti che vanno dalla mobilità, alle scuole e fino agli spazi per la socialità. Insomma oggi è davvero un bel giorno perché iniziamo a vedere i frutti di questo lavoro».

Con i finanziamenti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Varese è nella top 30 dei capoluoghi di provincia italiani destinatari degli investimenti del PNRR, con l’obiettivo di favorire la crescita della città verso un modello di sviluppo più sostenibile, moderno e inclusivo. Di questi investimenti, grazie alle risorse economiche previste dalle linee definite dal PNRR con i fondi dell’Unione Europea Next Generation Eu, oltre 8 milioni di euro di investimenti (dei circa 100 che Varese si è aggiudicata) sono dedicati allo sviluppo della mobilità sostenibile, consentendo così di implementare il PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile, in corso di definizione) con nuovi interventi cruciali per una mobilità cittadina nel senso delal sostenibilità ambientale.