Il poeta Franco Buffoni alla Mondadori di Gallarate

Franco Buffoni 24 maggio alle ore 18:00 sarà alla Libreria Biblos Mondadori Bookstore di Piazza della Libertà, Gallarate.

In questo appuntamento saranno la poesia, la scienza e le traduzioni protagoniste del ciclo diretto da Rocío Bolaños e proposto, a cadenza mensile, dall’associazione FormArti in collaborazione con la Libreria Biblos Mondadori Bookstore, Samuele Editore e il festival di poesia Otro modo de ser.

Un dialogo aperto tra i poeti invitati e pubblico, è accompagnato da diverse letture, con al termine un open-mic dedicato ai presenti in sala.

Franco Buffoni (Gallarate, 1948) vive a Roma. Ha pubblicato le raccolte di poesia Nell’acqua degli occhi (Guanda 1979), I tre desideri (San Marco dei Giustiniani 1984), Quaranta a quindici (Crocetti 1987), Scuola di Atene (Arzanà 1991), Suora carmelitana (Guanda 1997, 2019 ristampa), Il profilo del Rosa (Mondadori 2000), Theios (Interlinea 2001), Del Maestro in bottega (Empiria 2002), Guerra (Mondadori 2005), Noi e loro (Donzelli 2008), Roma (Guanda 2009). L’Oscar Poesie 1975-2012 (Mondadori 2012) raccoglie la sua opera poetica. In seguito ha pubblicato: Jucci (Mondadori 2014, Premio Viareggio), Avrei fatto la fine di Turing (Donzelli 2015), O Germania (Interlinea 2015), La linea del cielo (Garzanti 2018 Premio Carducci-Pietrasanta), Betelgeuse e altre poesie scientifiche (Mondadori 2021). Per Mondadori ha tradotto Poeti romantici inglesi (2005), per Marcos y Marcos i quaderni di traduzione Songs of Spring 1999 e Una piccola tabaccheria 2012. Tra i suoi saggi: L’ipotesi di Malin. Studio su Auden (Marcos 2007), Mid Atlantic. Teatro e poesia nel Novecento angloamericano (Effigie 2007), Con il testo a fronte. Indagine sul tradurre e l’essere tradotti (Interlinea 2016, II ed). È autore dei romanzi Più luce, padre (Sossella, 2006), Reperto 74 (Zona 2008), Zamel (Marcos 2009), Il servo di Byron (Fazi 2012), La casa di via Palestro (Marcos 2014), Il racconto dello sguardo acceso (Marcos 2016). Del 2017 l’opera teatrale Personae edita da Manni. Del 2018 il libro- intervista Come un polittico scritto con Marco Corsi, edito da Marcos. Del 2019 Due pub tre poeti e un desiderio, del 2020 Silvia è un anagramma, editi da Marcos. Del 2021 Vite negate edito da FVE.

Il ciclo di incontri è aperto fino ad esaurimento posti. Per info 3473995621.