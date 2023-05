Il ponte ciclopedonale sul Bardello a Brebbia sarà smontato e ricostruito in cantiere

Il ponte ciclopedonale sul fiume Bardello a Brebbia è da tempo deteriorato e il Comune aveva chiuso la struttura per motivi di sicurezza. La Giunta il 6 aprile ha approvato il progetto di ristrutturazione e ora si attende il nulla osta della Regione necessario per affidare i lavori. Il Comune di Brebbia ha voluto fare chiarezza sulla situazione del ponte anche per rispondere alle critiche che sono circolate soprattutto sui social nell’ultimo periodo.

I problemi del ponte ciclopedonale

La costruzione del ponte sul Bardello risale al 2011. L’opera è stata realizzata dai Comuni di Brebbia e Besozzo per un costo di 60.000 euro. L’ente incaricato di seguirne la progettazione e la costruzione è stato il Comune di Brebbia. Il deperimento dei materiali in soli 11 anni ha però reso la struttura inagibile e costretto l’amministrazione a chiuderla al transito.

Il professionista incaricato di individuare i motivi che hanno reso il ponte inagibile in così poco tempo ha però scoperto che vi erano difformità tra il progetto e l’opera effettivamente costruita. Tra queste una in particolare riguarda i sistemi in acciaio per il fissaggio delle travi principali alle fondazioni, il progetto ne prevedeva quattro ma ne risultano realizzati solo due con caratteristiche non coerenti al progetto. Inoltre, per la costruzione si è scelto di usare un legno poco adeguato alla struttura e senza la giusta protezione dall’acqua.

Il progetto dell’Amministrazione

«Essendo venuti a conoscenza – spiega l’Amministrazione comunale di Brebbia – della discordanza fra quanto progettato e l’eseguito, si è ritenuto necessario ed inderogabile procedere ad una verifica generale della struttura dell’opera, verificando tutti gli elementi presenti. Dopodiché le linee guida impartite dalle Amministrazioni coinvolte, per la ristrutturazione, ci è sembrato doveroso, nel rispetto del soldo pubblico, avessero l’obiettivo di individuare le cause che hanno determinato la situazione di pericolo attuale e gli interventi di manutenzione, minimi e necessari, atti a ricostituire le condizioni di sicurezza generale dell’opera e garanzia di durabilità».

«Pertanto – aggiunge il Comune – si è giunti al progetto finale di ristrutturazione, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 18 del 06.04.2023, che si avvisa fin da ora comporterà smontaggio e trasporto della struttura presso apposito cantiere, vista l’impossibilità di operare direttamente in loco trovandosi al disopra dell’alveo del fiume Bardello. approvato il progetto si attende il nulla osta idraulico dell’autorità regionale competente per poter procedere all’affidamento dei lavori».

Il progetto prevede inoltre la scelta di materiale ligneo delle strutture principali di lamellare di larice (pensato per strutture scoperte in climi molto umidi quali passerelle sui corsi d’acqua o marine). Stessa indicazione per gli assiti a completamento della passerella, mentre per le travi in acciaio si prescrive una zincatura a caldo. L’obiettivo dell’Amministrazione è una ristrutturazione dell’opera che garantisca una durabilità di 50 anni con una manutenzione adeguata, a poco più di 10 anni dalla sua realizzazione.