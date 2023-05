Il Ponte del Sorriso ricorda Alice, “volontaria con la V maiuscola”

La prematura scomparsa di Alice Grilli ha lasciato senza parole anche i volontari de Il Ponte del Sorriso.

Alice, infatti, è stata per diversi anni una volontaria presso la pediatria di Tradate. Aveva iniziato giovanissima, nel 2014, e si era subito dimostrata una risorsa preziosa per la sua disponibilità e partecipazione alle attività della fondazione.

«Oltre a fare il suo turno in reparto regolarmente ogni settimana, era sempre presente in tutte le iniziative in cui abbiamo avuto bisogno di volontari. Era molto attenta alle necessità dei bambini in ospedale e delle loro famiglie, educata, gentile, premurosa, una ragazza con tanti valori, piena di entusiasmo» ricorda Emanuela Crivellaro, presidente de Il Ponte del Sorriso.. Faceva il turno serale e, nonostante gli impegni scolastici prima e di lavoro poi, arrivava di corsa da Milano perché ci teneva a essere puntale al suo appuntamento con i bambini. Era una volontaria con la V maiuscola, una di quelle che non si possono dimenticare».

«Quando le chiedevamo di aiutarci nei nostri progetti, non diceva mai di no, anzi coinvolgeva anche alcune amiche» continuano Tiziana Fassina, responsabile dei volontari di Tradate, e Giada Pisano, che avevamo seguito Alice nel suo inserimento e formazione come volontaria. «Non possiamo non pensare al grande dolore dei suoi cari e all’immenso vuoto che Alice lascia in tutti coloro che l’hanno conosciuta».

“Dopo la laurea, la carriera professionale non le aveva più consentito di proseguire a mantenere il suo turno in pediatria, ma era rimasta la promessa che sarebbe tornata non appena le sarebbe stato possibile. I volontari si sarebbero aspettati di rivederla sorridere ancora con i bambini ricoverati. Ora invece sorride con gli angeli”.