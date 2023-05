Il presidente della Repubblica Mattarella incontra in Quirinale Zelensky: “Siamo al vostro fianco”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Era presente all’incontro il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

«Bentornato al Quirinale, è per me un piacere molto rande accoglierla nuovamente . Sono lieto di incontrarla incora, anche se in questa condizione ben diversa: noi siamo pienamente al vostro fianco», ha detto il capo dello Stato Mattarellaa rivolgendosi al presidente Zelensky.

Nel corso della giornata Volodymyr Zelensky ha incontrato anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.