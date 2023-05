Il Presidente Filippini: “Regione Lombardia tiene ai suoi infermieri. Sono certo che lo dimostrerà con fatti”

« È un commento che lascia perplessi: che male c’è a lavorare per guadagnare? Personalmente non sono stupito che si lavori per i soldi e in Svizzera si va non solo per quelli ma anche perché ci sono organizzazioni più vicine alle esigenze di vita dei professionisti». Il Presidente dell’Ordine degli Infermieri della provincia di Varese Aurelio Filippini non commenta le parole pronunciate dall’Assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso in merito alla decisione dei sanitari di andare a lavorare in Svizzera perchè attratti dagli stipendi più elevati.

È un altro elemento, però, che Filippini evidenzia: « L’assessore non nomina a sufficienza gli infermieri. Eppure sono la colonna del nostro sistema sanitario. È corretto fare riferimento ai medici e ai loro concorsi spesso deserti. Ma anche quelli degli infermieri non vanno a buon fine e la nostra carenza è oggi ancora più grave visti i ruoli e il carico di lavoro che ci è affidato».

Il Presidente dell’OPI Varese spera che qualche cambiamento potrà derivare dal nuovo accordo Italia Svizzera: « Sono previsti dei correttivi, sgravi e contributi, per controllare il frontalierato. Lo Stato ha preso qualche misura in difesa del lavoro in Italia, ora mi auguro che anche Regione Lombardia dimostri di tenere ai propri lavoratori proponendo delle misure integrative, sia economiche ma anche di welfare: penso magari ad asili nidi ad orari adeguati per chi inizia il turno presto, o una carta sconto benzina, o altri incentivi per migliorare la qualità della vita.

In Svizzera si va a lavorare per guadagnare di più. Ma non è l’unico motivo: si trova anche un’organizzazione migliore, valorizzazioni, riconoscimenti. Regione Lombardia tuteli con azioni concrete gli infermieri, un tassello essenziale del sistema».