Il ringraziamento del sindaco di Cuvio alle forze dell’ordine: “Straordinario lavoro”

Riceviamo e pubblichiamo una lettere del sindaco di Cuvio Enzo Benedusi che, a nome sua e dell’amministrazione comunale, ringrazia le forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia un criminale.

A nome dell’Amministrazione Comunale, e mia personale, desidero ringraziare il dott. Michele Morelli, Questore di Varese, e l’Arma dei Carabinieri di Luino, con il suo Capitano Vincenzo Piazza, i Luogotenenti Roberto Notturno e Marco Cariola, il Maresciallo Riccardo Di Nisio della Stazione di Cuvio e tutti i Carabinieri che, con grande pazienza e abnegazione hanno assicurato alla giustizia il giovane romeno che ha imperversato sul nostro territorio, minacciando residenti e passanti, giovani e anziani, commercianti e gestori dei pubblici esercizi.

Alle forze dell’ordine che hanno saputo intervenire in una situazione molto delicata con massima attenzione, grande professionalità e discrezione nel rigoroso rispetto della legge, va rivolto il più sentito ringraziamento non solo per questa operazione, ma per il lavoro svolto quotidianamente con serietà e impegno al servizio della nostra comunità, come hanno di recente dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, nello straordinario lavoro effettuato nei giorni più bui della pandemia.

A loro vanno quindi la nostra vicinanza e la nostra gratitudine, sapendo che possiamo sempre contare sul loro impegno e sulla loro dedizione, e che costituiscono un prezioso punto di riferimento per tutta la nostra comunità.

Enzo Benedusi