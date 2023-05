Il ritorno di Tiziana Maiolo: presenta a Varese il suo primo romanzo

Un giallo mozzafiato, con un finale a sorpresa, che parla di Giustizia Pubblica contro Giustizia Privata tratteggiando la storia di quattro donne che si intreccia nella Milano degli anni ’90. Un libro “politicamente scorretto” che affronta temi attuali ma soprattutto molto cari all’autrice, rilevante figura politica tra gli anni ’90 e il primo decennio del 2000.

Domenica 28 maggio, alle 18.15, a palazzo Estense di Varese, verrà presentato “28 Marzo. Il fattaccio di Viale Famagosta” il primo romanzo di Tiziana Maiolo.

Tiziana Maiolo, giornalista e scrittrice, è autrice di diversi testi, tra cui “Donne che odiano le donne” (Mondadori 2010),“Tangentopoli” (Rubbettino 2011) e “1992 La notte del garantismo” (Marsilio 2015), ma nel settore narrativo è una esordiente con il legal-thriller “28 marzo Il fattaccio di viale Famagosta” (editore Le Milieu), ambientato al Palazzo di giustizia di Milano.

Tiziana Maiolo però è nota soprattutto per la sua appassionata vita politica e sociale: tra i fondatori dell’associazione Nessuno tocchi Caino per l’abolizione della pena di morte nel mondo e del premio intitolato a Maria Grazia Cutuli (l’inviata del Corriere della Sera uccisa in Afghanistan) per giornaliste che si siano occupate in modo particolare della condizione delle donne nel mondo, è stata eletta all’Onu come rappresentante dell’Italia al Cedaw, la Commissione sulla condizione femminile nel mondo.

La sua vita politica è stata più contrastata, ma non meno da “pasionaria”: parlamentare prima con Rifondazione Comunista e poi con Forza Italia – per cui ha ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione giustizia e membro della bicamerale Antimafia – assessore di Milano prima nella giunta Albertini poi nella giunta Moratti, ha aderito al movimento di Gianfranco Fini Futuro e Libertà e ha presieduto l’Associazione dalla parte della Democrazia legata al PDL, prima di chiudere l’esperienza politica nel 2013 e tornare alla sua attività giornalistica.

Nelle redazioni è tornata prima come editorialista del quotidiano Il Dubbio, poi con Il Riformista diretto da Piero Sansonetti, nel quale si occupa prevalentemente di politica e cronaca nera. Nel 2023 ha seguito Sansonetti all’Unità, con cui collabora tuttora.

L’evento varesino, che si inserisce all’interno dell’iniziativa “Autori e Libri tra il Castello e il Palazzo” vedrà dialogare insieme a Tiziana Maiolo il giornalista Claudio Del Frate del Corriere della Sera, e vedrà il saluto del Presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore alla Cultura del Comune di Varese, Enzo Laforgia.