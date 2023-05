Il ruolo di banche e finanza nei mercati post crisi economica: al convegno presente la Liuc

Lunedì 8 maggio, presso il Palazzo delle Stelline a Milano, alle ore 18, Anna Gervasoni, Ordinario alla LIUC e Direttrice generale AIFI; Patrizia Micucci, Managing Director NB Aurora; Paola Papanicolaou, Executive Director – Group Head of Transformation Intesa Sanpaolo e Claudia Parzani, Presidente di Borsa Italiana si confronteranno sul ruolo che banche e finanza possono ricoprire in uno scenario che vede nuovi attori come le fintech e una evoluzione dei mercati dettata da crisi economiche e geopolitiche.

A lanciare l’evento è LIUC Alumni, associazione che rappresenta gli ex studenti dell’Ateneo che oggi sono attivi nel mondo dell’economia e della finanza.

Modera l’incontro il Rettore LIUC Federico Visconti. Introduce e conclude Alex Alberio, Finance Topic Leader di LIUC Alumn