Il servizio di Assistenza Domiciliare (ADI) di Varese sarà trasferito in viale Monte Rosa

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (ADI) di Varese, attualmente in via O. Rossi, 9, dal 5 giugno sarà trasferito all’interno della Casa di Comunità di Varese, in viale Monte Rosa, 28, (piano rialzato). A partire da tale data, lo sportello sarà operativo nei seguenti orari: LUN-VEN 8.30-12.00. Il nuovo numero di telefono è 0332.828488, attivo lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10.00 alle 12.00. E-mail: adi.varese@asst-settelaghi.it