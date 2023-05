Il sindaco di Maccagno Fabio Passera: “La bottega di Armio luogo di socialità”

«Nel suo annuncio Laura ha chiesto una mano ai residenti e alle persone che abitano la valle. Direi che possiamo partire da qui». Fabio Passera, sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca è dispiaciuto per la scelta di Laura “Lauretta” Locatelli (nella foto) di aver dato disdetta del contratto di affitto per la sua attività aperta nel 2016 ad Armio, ma è anche consapevole che queste difficoltà potranno venir superate grazie all’impegno di questa piccola imprenditrice che fino ad oggi ha tenuto duo, e anche grazie alla vicinanza di chi vive la valle.

«Questo non è solo un piccolo minimarket, un negozio che vende il pane, o il latte. Questo è un negozio che svolge una funzione sociale e perderlo rappresenta una perdita per l’intera valle».

Non si fascia la testa, Passera, perché sa che gli abitanti di queste valli sono abituati a gestire le difficoltà, e magari proprio grazie all’SOS lanciato da Laura, una soluzione si riuscirà ad intravvedere; il Comune sta affianco di questa attività, insomma, che è in grado non solo di offrire un servizio ai 50-60 residenti, ma anche a chi viene da queste parti in villeggiatura, «e non solo, anche per gli amici svizzeri che spesso sconfinano da Indemini per farsi un panino, fumarsi una sigaretta con qualche amico o bersi un bicchiere di vino», spiega il sindaco.

«So della volontà di Laura ad andare avanti, ma ci ha detto che così, lì, non può continuare. Se qualcuno ad Armio ha un locale che può affittare a prezzi più congrui lei è disposta a proseguire. Credo che questo sia il messaggio da cui partire».

Ad Armio è presente un ristorante, così come a Lozzo, (altro borgo aggrappato lungo la provinciale) che si incontra andando verso la Svizzera.