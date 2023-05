Il sindaco toglie i cestini a Casale Litta: “Usati per abbandonare i rifiuti”

I cestini del paese vengono usati per gettare i rifiuti di casa e il sindaco decide di rimuoverli. Accade a Casale Litta: il provvedimento è stato preso dal sindaco Graziano Maffioli e ha sollevato parecchie perplessità tra i cittadini e tra i consiglieri di opposizione.

“Questo cestino è stato rimosso – si legge su un cartello affisso dal sindaco dove prima c’erano i cestini, lungo la strada che dalla chiesa di Villadosia porta a San Pancrazio – perché persone maleducate e incivili anziché deporre i rifiuti differenziandoli nei propri contenitori li abbandonavano qui. L’area sarà videosorvegliata a sorpresa ed i trasgressori verranno puniti con la sanzione di 500 euro”.

«Aver tolto i cestini è stata chiaramente una provocazione per sollevare un problema rispetto ad una situazione che non era più tollerabile – spiega il sindaco Maffioli – . Non è possibile infatti che dopo qualche ora da quando sono stati svuotati, i cestini tornino ad essere traboccanti di rifiuti di ogni tipo. Qualcuno sostiene di mettere diversi cestini per fare la raccolta differenziata ma scommetto che invece di riempirne uno ne riempirebbero tre.

Il punto è che innanzitutto ogni cittadino deve sentirsi parte responsabile di una comunità e rispettoso degli altri. Dovrebbe inoltre diventare partecipe alla vita e al decoro del proprio Paese. E quando facciamo una passeggiata, una gita in montagna, dove buttiamo il fazzoletto di carta o i resti di una merenda? Li buttiamo a terra oppure li mettiamo in un sacchetto e li deponiamo in una borsa o nello zaino?

E il cittadino civile ed educato che vede gettare un rifiuto per terra o in maniera impropria, non sente il dovere di intervenire in modo educato a correggere chi sbaglia, o segnalarlo in Comune? Dobbiamo diventare il Paese delle telecamere?».

Scende in campo al “fianco dei cittadini” il gruppo consiliare di opposizione Allenaza per Casale Litta: «Riteniamo inaccettabile l’affissione controfirmata dal sindaco, dove viene riportata la rimozione dei cestini imponendo il divieto di buttare rifiuti di piccole dimensioni come carte di caramelle, sigarette, piccoli rifiuti di carta, annunciando una videosorveglianza a sorpresa, violando di fatto la privacy dei cittadini, con l’aggravante di una sanzione monetaria a carico dei trasgressori» dichiara Katia Cenci, capogruppo di Alleanza per Casale Litta.

«Chiediamo alla giunta e al sindaco un maggior impegno sulla raccolta differenziata sul nostro territorio comunale garantendo al massimo la possibilità ai singoli cittadini di differenziare al meglio ogni singola tipologia di rifiuti, fornendo un servizio a 360°, con il posizionamento di cestini con più frazioni di rifiuto. Gli utenti devono differenziare secondo le indicazioni presenti e conferire i materiali nel contenitore più idoneo: contenitori dedicati per la raccolta di carta, vetro, plastica ed indifferenziato, raccolta di mozziconi di sigarette e in alcuni luoghi ed aree potranno essere presenti cestini per la raccolta delle deiezioni dei cani, conferite in un sacchetto. Come Alleanza per Casale Litta poniamo particolare attenzione alla qualità di vita dei cittadini e alla salvaguardia dell’ambiente; a tale scopo chiediamo di implementare nel più breve tempo possibile la posa dei cestini modificati affinché COINGER possa prelevare i sacchetti differenziati posti al loro interno», conclude Katia Cenci.