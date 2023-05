Il sole batte sullo sportello del bancomat e costringe i cittadini alle acrobazie: il sindaco di Daverio scrive a Poste Italiane

Un vecchio schermo, un bancomat spesso al sole, e dei disagi curiosi e acrobatici a cui sono sottoposti gli abitanti di Daverio per riuscire ad utilizzarlo: è questo il mix che ha provocato l’ironica ma accorata lettera aperta del sindaco di Daverio Marco Colombo:

«Senza alcuna polemica, ma con estrema necessità, di usufruire di un servizio di pubblica utilità, invio questa mia preghiera per risolvere in modo definitivo questa situazione annosa- comincia la lettera del sindaco – Una canzone famosa recita più o meno così: “ un’altra estate arriverà…”, purtroppo con l’estate per una questione meramente logistica e per lo schermo estremamente datato dell’unico sportello in cui si può prelevare in tutto il centro paese, ritorna questa problematica».

Ma qual è esattamente l’imbarazzante problematica? «È impossibile visualizzare lo schermo del bancoposta – spiega Colombo – E anche se sprono i miei concittadini ad esercitare con assiduità attività motoria, non era chiaramente per questa intenzione. Ci sono altri luoghi consoni per fare ciò. Rinnovo la mia preghiera a Poste Italiane: per favore, non lasciamo passare un’altra estate senza risolvere questa situazione». Firmato Marco Colombo, Sindaco di Daverio.